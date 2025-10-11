Corte de Apelación anula condena contra Elizabeth Silverio y ordena nuevo juicio

Santo Domingo, RD.- La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anuló este viernes la sentencia que había condenado a siete años de prisión a Elizabeth Silverio, acusada de ejercer funciones en el área de la salud sin contar con la debida acreditación profesional.

La decisión del tribunal se produjo en ausencia de la imputada, y acoge los argumentos presentados por su defensa, que alegó vicios sustanciales en el fallo emitido el 21 de octubre de 2024 por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Según la resolución leída en audiencia, los jueces identificaron “errores en la aplicación de normas jurídicas, una valoración incorrecta de las pruebas y falta de motivación suficiente en los fundamentos” de la sentencia anulada.

En consecuencia, ordenaron la celebración de un nuevo juicio ante otro tribunal del mismo grado, que deberá reevaluar las pruebas presentadas por el Ministerio Público y la defensa.

El caso de Silverio cobró notoriedad pública tras un reportaje de la periodista Nuria Piera, en el que se reveló que la acusada se presentaba como experta en neurociencia, ostentando títulos de maestrías y doctorados sin respaldo académico.

Silverio dirigía el Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, donde ofrecía servicios a niños con Trastornos del Espectro Autista (TEA).

La Corte también dispuso que el expediente sea remitido a la presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia para los fines correspondientes, dando paso a una nueva etapa procesal en uno de los casos más mediáticos vinculados al ejercicio ilegal de la medicina en el país.

Por Roberto Tiburcio