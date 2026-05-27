Consejo de Drogas brindará apoyo técnico y asesoría a fundación “Africano con mi Barrio”

Santo Domingo.— El Consejo Nacional de Drogas (CND) brindará apoyo técnico, capacitación y asesoría continua a la fundación “Africano con mi Barrio”, como parte de un plan de acompañamiento institucional orientado a fortalecer la calidad de los servicios de atención y rehabilitación que ofrece esta organización comunitaria.

El acuerdo surge tras una reunión encabezada por el presidente del CND, Alejandro de Jesús Abreu, y el director de la fundación, Leonardo Mercedes Martínez, en la que se sentaron las bases de una colaboración que busca adecuar el funcionamiento de estos centros a los estándares establecidos para el tratamiento de personas con Trastornos por Uso de Sustancias (TUS).

Como parte de esta iniciativa, el organismo rector en materia de prevención y rehabilitación entregó un resumen del “Protocolo Institucional”, documento que contiene los requisitos y lineamientos que deben cumplir los centros dedicados a la atención de personas con problemas de adicción, con el objetivo de garantizar intervenciones seguras, éticas y efectivas.

Durante el encuentro participó un equipo multidisciplinario del CND, que tendrá a su cargo la implementación del plan de capacitación y el seguimiento técnico a las acciones que desarrolle la fundación. Este proceso incluye formación continua, acompañamiento operativo y provisión de materiales educativos para fortalecer las labores preventivas en las comunidades.

De su lado, Mercedes Martínez valoró el respaldo institucional y asumió el compromiso de integrar a su equipo de trabajo en los procesos formativos, además de fungir como multiplicador de mensajes de prevención en los sectores donde la fundación desarrolla sus programas sociales.

Una delegación conjunta del Consejo Nacional de Drogas y el Ministerio de Salud Pública realizó una visita de inspección en La Romana a distintas instalaciones de rehabilitación, incluyendo las de la fundación El Africano en mi Barrio, la Misión Yeshua y el centro Nuevo Renacer Femenino, con el propósito de evaluar sus condiciones operativas y conocer de primera mano los servicios que ofrecen.

Por Roberto Tiburcio