Condenan a un año de prisión a “La Tora” por difamación contra el diputado Sergio Moya

La Octava Sala Penal del Distrito Nacional condenó este jueves a un año de prisión y al pago de una indemnización de cinco millones de pesos a la comunicadora Claudia Pérez Ramírez, conocida popularmente como La Tora, tras ser hallada culpable de difamación e injuria mediante medios electrónicos en perjuicio del diputado Sergio Moya de la Cruz (Gory).

La sentencia, dictada por la jueza Octavia Carolina Fernández Curi, establece que la comunicadora incurrió en expresiones ofensivas y lesivas contra el funcionario, difundidas a través de plataformas digitales y programas de comunicación, lo que vulneró su honor y reputación.

De acuerdo con el fallo, la condena deberá cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal, además de la obligación de pagar la suma de cinco millones como reparación civil a favor del diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

La magistrada determinó en su dictamen que Pérez incurrió en la violación de los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.