Concluyen con rotundo éxito las Fiestas Patronales del Sagrado Corazón de Jesús 2026 en Moca

Moca, Espaillat.-Con una masiva participación de fieles, familias y visitantes, concluyeron de manera exitosa las tradicionales Fiestas Patronales del Sagrado Corazón de Jesús 2026, una celebración que durante toda una semana llenó de fe, alegría y fervor religioso a la ciudad de Moca y sus comunidades.

Las festividades combinaron actividades religiosas, culturales y artísticas que congregaron a miles de personas en torno a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, reafirmando una tradición que forma parte de la identidad espiritual y cultural del pueblo mocano.

Las veladas y eucaristías desarrolladas durante la semana contaron con una amplia asistencia de feligreses, quienes participaron en jornadas de oración, reflexión y encuentros comunitarios, fortaleciendo los valores cristianos y el sentido de unidad entre los habitantes de la provincia Espaillat.

El cierre de las festividades estuvo marcado por una concurrida presentación de música típica a cargo del destacado acordeonista El Prodigio, cuya actuación puso el toque de alegría y tradición a una celebración que combinó la espiritualidad con las expresiones culturales más auténticas del pueblo dominicano.

Uno de los momentos más solemnes y emotivos de estas fiestas patronales fue la ceremonia de sepultura de las cenizas del reverendo Padre Antonio Flores, sacerdote salesiano de origen mexicano considerado una de las figuras espirituales, históricas y culturales más trascendentales de Moca.

La ceremonia reunió a cientos de fieles, autoridades eclesiásticas y miembros de la comunidad, quienes rindieron homenaje a quien dedicó gran parte de su vida al servicio pastoral y al desarrollo espiritual de esta ciudad.

Para varias generaciones de mocanos, el Padre Antonio Flores, será recordado como el visionario que impulsó y logró la construcción del imponente Santuario Nacional del Sagrado Corazón de Jesús, símbolo de fe, esperanza y orgullo para la comunidad católica del municipio, la provincia Espaillat, la región y el país.

Las Fiestas Patronales del Sagrado Corazón de Jesús 2026, concluyen dejando un profundo mensaje de unidad, espiritualidad y gratitud, fortaleciendo los lazos de fe que durante décadas han caracterizado a la comunidad mocana y reafirmando el legado religioso y cultural que distingue a esta ciudad cibaeña.

Por Luis Ramón López