CONANI informa fallecimiento de adolescente acogida en el Sistema de Protección

El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) informa el lamentable fallecimiento de una adolescente acogida en el Sistema de Protección, hecho ocurrido en la madrugada del domingo 24 de mayo del 2026, que involucra a otras tres menores de edad, de acuerdo con las indagatorias preliminares.

La institución expresa a través de una nota, su consternación ante esta dolorosa situación y acompaña con respeto el sentimiento de pesar que genera la pérdida de una persona menor de edad.

“Desde el primer momento, el CONANI notificó a las autoridades competentes la muerte de la adolescente de iniciales N. P. P., quien fue ingresada al Sistema Nacional de Protección el 15 de mayo del 2026. El Ministerio Público tiene a su cargo la investigación correspondiente, a fin de determinar las circunstancias en que ocurrió este lamentable hecho”, dice la nota.

Agrega que en las primeras horas ha tomado medidas administrativas como la suspensión preventiva del personal a cargo de la seguridad y el acompañamiento; y la intervención del centro residencial, tomando en cuenta que estos espacios son ordinariamente supervisados, con el objetivo de fortalecer los procesos de atención, seguimiento y protección de los niños, las niñas y adolescentes bajo su cuidado. Mientras que, con las adolescentes involucradas se realiza el abordaje investigativo que corresponde.

La adolescente afectada recibía seguimiento y atención especializada debido a condiciones de salud y situaciones de alta vulnerabilidad previamente identificadas, conforme a los protocolos de protección integral y acompañamiento institucional.

“Es oportuno señalar que en el centro donde se dieron los hechos confluyen perfiles de alta complejidad, incluyendo adolescentes víctimas de abandono familiar, negligencia, abuso psicológico, sexual y emocional, maltrato físico, explotación sexual comercial, trata y tráfico, y situación de calle, entre otros, que frecuentemente asumen conducta negativa desafiante y manifiestan trastornos del comportamiento que dificultan la convivencia entre pares”, indica.

El CONANI reitera que actuará con estricto apego al marco legal vigente, incluyendo las disposiciones de la Ley núm. 136-03, y reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo la atención integral y la protección efectiva de los niños, las niñas y adolescentes acogidos en el sistema de protección.

CONANI dijo que ampliará los detalles, según avancen las investigaciones.