CNUS y SNTP realizan taller estratégico para fortalecer integración sindical y democrática

Santo Domingo.-Con el objetivo de trazar una ruta de acción conjunta y consolidar la integración democrática, la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) y su afiliado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), realizaron un taller estratégico interinstitucional con el respaldo de la Fundación Friedrich Ebert (FES).

La jornada de planificación se desarrolló desde las 8:30 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, enfocada en establecer responsabilidades claras entre ambas entidades y fortalecer el trabajo conjunto en favor del movimiento sindical y democrático del país.

Durante el encuentro se trabajó en el cumplimiento de los estatutos y acuerdos vigentes, impulsando un programa orientado al fortalecimiento político, organizativo y estructural tanto de la CNUS como del SNTP.

La apertura de la actividad estuvo a cargo de María Fernanda López, coordinadora de programas de la Fundación Friedrich Ebert, quien encabezó la presentación de los participantes y el levantamiento de las expectativas de la jornada de trabajo.

Uno de los momentos centrales del taller, fue la intervención de Eulogia Familia, en representación de la CNUS, quien desarrolló un análisis de coyuntura sobre los desafíos actuales del movimiento obrero y presentó un resumen explicativo de los estatutos de la confederación, resaltando la importancia de la unidad sindical y la defensa de los derechos laborales.

De igual manera, el secretario general del SNTP, Manuel de Jesus Ureña, expuso ampliamente sobre la situación política y sindical que enfrentan los profesionales de los medios de comunicación en la República Dominicana, abordando temas relacionados con las condiciones laborales, la organización gremial y los retos del sector prensa.

El taller finalizó con una sesión de trabajo colaborativo enfocada en identificar las necesidades más urgentes del sindicato de la prensa y sus afiliados, dejando sentadas las bases para la construcción de una propuesta de acuerdo formal que definirá el camino estratégico a seguir entre ambas instituciones.

En la actividad participaron importantes dirigentes sindicales y representantes gremiales de distintas provincias del país, entre ellos Anney López, secretaria general de Hato Mayor; Margaro Santana, de San Pedro de Macorís; Carlos Báez, de Villa Altagracia; Mario Lara, secretario general del Distrito Nacional.

También Severiano Mueses, secretario general de Yamasá; América Pérez, secretaria general de Santo Domingo Oeste; César de la Cruz, secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional; Rigoberto Castro, secretario de Deportes del Comité Ejecutivo Nacional; Griselda Lora, encargada de protocolo; Dolores Alcalá, dirigente de Santo Domingo Este, y Máximo Castro, representante de la filial de San Pedro de Macorís.

Los organizadores valoraron positivamente el encuentro, destacando que este tipo de iniciativas contribuyen al fortalecimiento institucional, la unidad sindical y la defensa de los derechos de los trabajadores y profesionales de la comunicación en el país.

Por Luis Ramón López