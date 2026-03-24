CNDH aprueba plan anual y líneas estratégicas en exitoso 11avo taller nacional

Santo Domingo.-La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), celebró de manera exitosa el 11avo Taller Nacional FODA, POA y PEI, con la participación de cientos de entusiastas dirigentes provenientes de todo el territorio nacional.

La jornada, desarrollada en la ciudad de Santo Domingo, reunió a representantes de las distintas filiales de la entidad, quienes se integraron activamente en los trabajos de planificación estratégica orientados al fortalecimiento institucional.

El acto de apertura estuvo encabezado por el presidente de la CNDH, Manuel María Mercedes, quien tuvo a su cargo las palabras de bienvenida, destacando la importancia de este tipo de encuentros para consolidar la organización y su impacto en la defensa de los derechos humanos en la República Dominicana.

Durante el desarrollo del taller, se dio inicio a la formulación de un plan estratégico institucional a cuatro años, enfocado en el fortalecimiento del trabajo organizativo y la construcción de un mayor poder social, con miras a garantizar el pleno disfrute de los derechos del pueblo dominicano.

Los participantes trabajaron en la elaboración del análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), así como en la actualización del Plan Operativo Anual (POA) y el Plan Estratégico Institucional (PEI), herramientas fundamentales para la planificación y ejecución de las acciones de la entidad.

En esta importante jornada nacional también fue aprobado el plan anual de trabajo, junto al diagnóstico estratégico, lo que permitirá a la CNDH continuar avanzando en sus objetivos y consolidar su presencia en todo el país.

El evento se desarrolló en un ambiente de entusiasmo, compromiso y motivación, reafirmando el propósito de la organización de seguir trabajando en favor de la justicia social, la equidad y la defensa de los derechos fundamentales.

La dirección de la CNDH, valoró la masiva participación y el aporte de los dirigentes, reiterando su compromiso de continuar fortaleciendo la institución como un instrumento al servicio de la sociedad dominicana.

Por Luis Ramón López