Cindy Germán pone en circulación en España segunda edición de la revista “Great Pulse”

Madrid, España.- Fue puesta en circulación en el Centro Financiero Génova de esta ciudad, la segunda edición de su revista Great Pulse, en una gala que estuvo robustecida con destacadas figuras del ámbito social, empresarial, comunicacional y emprendedores.

La dominicana Cindy Germán, directora de la revista dijo que la nueva edición trae en su portada una imagen de la reconocida humorista e influencer dominicana Yamilet González.

Destacó que en esta ocasión Great Pulse ha sido dedicada al esfuerzo, la creatividad y la determinación de quienes están transformando sus sueños en realidades concretas.

«Great Pulse no es solo una revista, sino una red de apoyo, una familia que crece en cada página, en cada historia y en cada una de las ciudades en las que llevamos el mensaje de que sí se puede”, puntualizó.

Expresó que como medio de comunicación Great Pulse se ha consolidado como una plataforma que impulsa la visibilidad de emprendedores, creadores y líderes emergentes.

“Nosotros estamos presentes en varias ciudades de España como Madrid, Valencia, Córdoba, Santander y Barcelona. También en países como Francia, Italia (Venecia), Estados Unidos (Pensilvania y Nueva Jersey. De igual forma en Boston, Orlando, Miami, Rhode Island), México, Colombia, Escocia y en la República Dominicana”. dijo.

Aseguró que la nueva publicación de Great Pulse se ha transformado en un canal internacional de inspiración y conexión.

Reafirmó que la misión que tiene la revista es la de ser una plataforma de apoyo para emprendedores, un espacio de visibilidad para quienes se atreven a soñar en grande y una comunidad donde el talento, el arte y la determinación se celebran.

En un ambiente cagado de emociones las personalidades que asistieron al evento disfrutaron de la presentación artística del Ballet Dominicano en Europa, que dirige Héctor Farías.

Resaltó que en la actividad varios de los invitados especiales compartieron sus historias de éxitos y superación, tales como los testimonios de Sandra Molina, propietaria de una peluquería canina en Salamanca, quien destacó la importancia del esfuerzo personal y el compromiso en el crecimiento de los pequeños negocios.

Además, el evento contó con la participación de figuras empresariales como Sandra Morejudo Fernández, David Ruiz de Eva Seguros; María Báez, CEO de Arenal Inmobiliaria; Freddy Simó, vicepresidente de venta directa y banca hipotecaria del BHD; Carlos Rubio, empresario; Dayana Vallenilla, coach motivacional y el doctor e ingeniero César Alejandro Carrasco Payero.

Uno de los momentos más esperados fue la presentación del proceso creativo detrás de la portada de esta edición.

Germán clausuró el evento con unas palabras de gratitud dedicadas a su esposo Umberto Paredes, de quien dijo recibió su apoyo incondicional en este proyecto que ya se ha convertido en una realidad.

Del mismo modo, agradeció también a Dania Morillo y Dislenia Malena, Sol Valera y a Mujeres Imparables que Inspiran. Asimismo, a Esther Romero diseñadora de la revista, a la fotógrafa Mariella Cruz y a todos los patrocinadores que hicieron posible el evento.

Por Francis Pérez