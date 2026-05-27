CIELORD fortalece su programa con nuevas coberturas para los dominicanos en el exterior

Santo Domingo. – En el marco de las iniciativas orientadas al fortalecimiento de los servicios consulares dirigidos a la diáspora dominicana, el Ministerio de Relaciones Exteriores fue escenario de una reunión de trabajo encabezada por el viceministro para Asuntos Consulares y Migratorios, Dr. Opinio Díaz, junto al director de Servicios Consulares, Cándido Mercedes.

En el encuentro participaron además doña Miriam Germán Brito, embajadora mundial de CIELORD, así como Margarita de Gouveia y Rafael Rodríguez Coronel, responsables del programa, quienes abordaron los principales avances y estrategias para la expansión y consolidación de esta iniciativa de asistencia social dirigida a los dominicanos residentes en el exterior.

Durante la reunión se presentó una nueva etapa de fortalecimiento del programa CIELORD, enfocada en ampliar las coberturas y beneficios para brindar mayor respaldo, protección y acompañamiento integral a los afiliados y sus familias a través de las distintas misiones consulares.

Entre las nuevas disposiciones se incluye la incorporación de servicios de telemedicina ilimitada con orientación y receta médica para todos los afiliados, así como un aumento en los límites de cobertura para servicios funerarios y procesos de repatriación, incluyendo cremación. De igual manera, todos los planes contemplarán boleto aéreo para un acompañante, además de asistencia médica y hospitalaria para afiliados que se encuentren de visita en la República Dominicana.

El programa también integrará asistencia psicológica y acompañamiento especializado para los familiares durante todo el proceso, fortaleciendo así el enfoque humano y de apoyo integral que caracteriza la iniciativa.

Con más de once años de trayectoria al servicio de la comunidad dominicana en el exterior, CIELORD continúa consolidándose como un programa de asistencia confiable y de alto impacto social, orientado a responder de manera efectiva a las necesidades de la diáspora dominicana.

Estas nuevas coberturas forman parte de una visión estratégica enfocada en fortalecer la calidad, el alcance y la capacidad de respuesta del programa, reafirmando el compromiso de CIELORD de seguir evolucionando para ofrecer más protección, más beneficios y un acompañamiento cercano a cada familia afiliada.