CEDIMAT y ASODOCU celebraron IV Curso de Oculoplastia

Santo Domingo. – Los Centos de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT) y la Asociación Dominicana de Oculoplastia (ASODOCU), celebraron ra cuarta edición de su Curso de Oculoplastia, un encuentro científico-académico que reunió a destacados especialistas para abordar los avances más recientes en el diagnóstico y tratamiento de la oculoplastia.

Esta subespecialidad de la oftalmología enfocada en el manejo médico y quirúrgico de patologías relacionadas con los párpados, las vías lagrimales y las órbitas, ha experimentado importantes avances en los últimos años, razón por la cual esta jornada busca fortalecer la actualización de conocimientos y el intercambio académico entre profesionales del área.

El evento contó con la participación de dos reconocidos expertos internacionales: el doctor mexicano José Luis Tovilla y el doctor Daniel Páez, quienes compartieron sus experiencias y conocimientos sobre temas actualizados de diversas patologías, abordajes quirúrgicos innovadores y el uso de tecnologías láser aplicadas a la oculoplastia y el doctor dominicano Carlino González quien impartio una charla sobre etica medica.

“ParaCEDIMAT, respaldar espacios de actualización científica representa un compromiso con la excelencia médica y la formación continua de nuestros especialistas”, expresó el doctor Remberto Escoto, coordinador de la Clínica Integral de Oftalmología de dicho centro de salud.

La doctora Ingrid Gerdo Rosales, oftalmologa de CEDIMAT y presidenta de ASODOCU, destacó que esta cuarta edición reafirma el compromiso de la entidad con la educación médica continua y el fortalecimiento de esta subespecialidad en la República Dominicana.

“Este curso representa una valiosa oportunidad para el intercambio de conocimientos entre especialistas y médicos en formación, permitiendo mantenerse al día con las nuevas tendencias y avances que impactan directamente la calidad de atención de los pacientes”, expresó.

Durante el encuentro se rindió un homenaje especial al doctor José Luis Tovilla, en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional y sus significativos aportes al desarrollo de la oculoplastia a nivel internacional.

El especialista ha presidido diversas sociedades médicas vinculadas a esta área y es ampliamente reconocido por su labor académica y científica.

La actividad contó con el aval del Colegio Médico Dominicano (CMD) y de la Instituto Tecnológico de Santo Domingo, fortaleciendo el rigor académico de esta importante jornada.

ASODOCU también resaltó que forma parte de la Sociedad Panamericana de Oculoplastia, una red regional que impulsa el desarrollo científico, académico y profesional de esta subespecialidad en América Latina.