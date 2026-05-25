Caen abatidos alias “Ranger” y su acompañante durante operativo en Elías Piña

La Policía Nacional informó que miembros de unidades élite y de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) dieron muerte al peligroso delincuente Ranller Encarnación Vicente, alias “Ranger”, de 32 años, y a un acompañante identificado como Sánchez Montero Montero, de 47, en el sector Los Guineos, municipio Hondo Valle, provincia Elías Piña.

De acuerdo con el informe preliminar, ambos individuos al percatarse de la presencia policial, los atacaron a tiros, originándose una intervención en la que resultaron heridos por proyectil de arma de fuego. Posteriormente, fallecieron mientras recibían atenciones médicas en el Hospital Municipal de El Cercado.

Las autoridades precisaron que “Ranger” era activamente buscado desde el 19 de mayo de 2024, fecha en que escapó del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Elías Piña, donde cumplía condena de 30 años de prisión por dos homicidios.

Las investigaciones establecen que, tras su fuga, habría participado en al menos otros cuatro homicidios vinculados a conflictos derivados del microtráfico de drogas en las comunidades de Hondo Valle y Juan Santiago.

Asimismo, las autoridades indicaron que el hoy occiso mantenía en constante estado de temor a residentes de comunidades de la zona fronteriza, penetrando en horas de la madrugada a viviendas de ciudadanos, a quienes presuntamente intimidaba y amenazaba para obtener refugio y evitar ser localizado por los investigadores.

De igual forma, se le atribuye haber herido de bala en la pierna izquierda a un oficial superior de la Policía Nacional durante una intervención realizada semanas atrás por equipos de búsqueda desplegados para su captura.

Durante la actuación fueron ocupadas dos armas de fuego portadas de manera ilegal: una pistola de marca y numeración no legibles, con cargador de capacidad para 30 cápsulas, y una pistola marca Carandaí, serie No. G21075, además de un teléfono celular color azul.

Historial delictivo

Las investigaciones en torno al hoy occiso refieren que su primera denuncia data del 21 de enero del 2015, acusado de penetrar a la vivienda de un ciudadano a quien le sustrajo una pistola marca Salcimaz, calibre 9mm.

En 2016, Ranger ultimó a un hombre identificado como Alfredo Amador Vicente.

La Policía Nacional reiteró que continuará fortaleciendo las labores de inteligencia e investigación criminal para garantizar la seguridad ciudadana y enfrentar la delincuencia dentro del marco de la ley.