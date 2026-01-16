CAASD actualiza tarifaria para clientes comerciales, industriales y gubernamentales

Santo Domingo, RD. – La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) informó que su Consejo Directivo aprobó una actualización tarifaria dirigida exclusivamente a los clientes comerciales, industriales y gubernamentales, medida que no tiene impacto en los usuarios residenciales.

La entidad explicó que la decisión fue adoptada tras un proceso de revisión técnica y financiera, en el que se evaluaron los costos actuales de producción del servicio, así como los planes de expansión, mantenimiento y mejora continua del sistema de agua potable.

De acuerdo con la CAASD, las tarifas aplicables a estos segmentos no habían sido actualizadas desde el año 2003, acumulando más de dos décadas sin variación.

La aprobación del ajuste quedó formalizada mediante la 2da Resolución No. 001-2025, emitida por el Consejo de la CAASD en el mes de diciembre de 2025.

La institución precisó que los nuevos valores comenzaron a reflejarse a partir de la facturación correspondiente al mes de diciembre de 2025 para los clientes comerciales, industriales y gubernamentales, mientras que las tarifas residenciales permanecen sin cambios.

En relación con los pagos fuera de fecha, la CAASD indicó que su reglamento de servicios contempla una política de mora aplicable a los contratos con retrasos en el pago, aclarando que esta disposición forma parte del marco normativo vigente y no está vinculada al ajuste tarifario aprobado.

Sobre la facturación, la entidad señaló que la tarifa se calcula en función del consumo medido en metros cúbicos, donde un metro cúbico equivale a 264 galones de agua.

Para los usuarios residenciales, el costo se mantiene en RD$6 por metro cúbico, equivalente a RD$0.022 por galón, mientras que para los clientes comerciales el costo es de RD$0.079 por galón.

Indicó que incrementos en el monto facturado pueden estar asociados a fugas internas, especialmente en clientes con medición instalada.

Además, explicó además que las viviendas se clasifican de R1 a R6 según su condición social.

Aunque el precio del metro cúbico es el mismo en todas las categorías residenciales, lo que varía es el cupo básico asignado a cada una.

La CAASD reiteró que el ajuste tarifario forma parte del plan de trabajo que ejecuta la entidad para fortalecer la calidad, continuidad y eficiencia del servicio de agua potable, en beneficio de la población del Gran Santo Domingo.