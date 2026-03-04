BID y ETED avanzan en estructuración financiera para nuevas inversiones en transmisión eléctrica

En el marco del proceso de reorganización estratégica de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, S.A. (ETED), la institución recibió una misión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el propósito de avanzar en la identificación y estructuración temprana de proyectos orientados al fortalecimiento de la infraestructura de transmisión y la modernización de la red.

Este acompañamiento permitirá consolidar un programa de financiamiento de mediano y largo plazo, alineado con la política energética nacional y las metas de expansión del sistema eléctrico.

La delegación del BID, integrada por Miguel Baruzze, jefe de Operaciones; Héctor Baldivieso, especialista sectorial en energía; y José Ramón Gómez, especialista regional de energía, presentó al equipo técnico de ETED el alcance de los instrumentos financieros y de cooperación técnica disponibles para el país. Entre estos, se destacó la posibilidad de desarrollar una operación programática que permita definir una hoja de ruta de inversiones en transmisión para los próximos años.

El organismo multilateral reiteró su disposición de acompañar al Gobierno dominicano en la preparación anticipada de iniciativas, la elaboración de estudios técnicos especializados y la estructuración de procesos de licitación, con el objetivo de optimizar tiempos de ejecución, fortalecer la planificación y garantizar proyectos financieramente sostenibles, en coherencia con el ciclo presupuestario nacional.

Por parte de la ETED participaron Franklin Olivo, director de Ingeniería y Proyectos; Franklin Rosa, director de Gestión Estratégica; y Yomayra Martinó, asesora en sostenibilidad y gobernanza, quienes presentaron el proceso interno de revisión del portafolio institucional, la priorización de inversiones estratégicas y la actualización de los planes de expansión de la red troncal.

La empresa evalúa actualmente proyectos clave destinados a reforzar la confiabilidad del sistema eléctrico, aumentar la resiliencia ante eventos climáticos extremos e incorporar soluciones tecnológicas asociadas a la digitalización y el almacenamiento energético.

El encuentro marcó el inicio de una fase de trabajo orientada a armonizar las prioridades técnicas con los instrumentos de financiamiento disponibles, asegurando que las iniciativas estratégicas avancen oportunamente hacia su estructuración formal y eventual aprobación.

Ambas partes coincidieron en que la planificación anticipada, el fortalecimiento técnico y la cooperación especializada constituyen pilares fundamentales para acelerar la ejecución de proyectos que consolidarán la red de transmisión como soporte esencial de la transición energética y digital del país.