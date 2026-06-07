Avión privado se precipita en La Romana y mueren piloto y copiloto

El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA) informaron que investigan el accidente de la aeronave matrícula N318JF, modelo GALX, que despegó del Aeropuerto Internacional de La Romana la tarde de este domingo.

De acuerdo con los reportes preliminares, la aeronave se declaró en emergencia a unas 16 millas náuticas al suroeste de La Romana y se precipitó al intentar retornar al aeropuerto.

Los informes señalan que, durante la maniobra de regreso, la aeronave perdió estabilidad y terminó impactando dentro del perímetro de la terminal aeroportuaria, provocando un desenlace fatal.

La aeronave, de matrícula estadounidense y registrada a nombre de una empresa de aviación ejecutiva, llevaba a bordo únicamente dos tripulantes (piloto y copiloto) quienes fallecieron en el accidente.

Las autoridades aeronáuticas activaron los protocolos correspondientes y realizan las investigaciones para determinar las causas del incidente. Tanto el IDAC como la CIAA ofrecerán información adicional conforme avance el proceso.