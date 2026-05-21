Avión de Delta Air Lines retorna de emergencia al Aeropuerto del Cibao tras incidente en cabina

Un avión de Delta Air Lines que despegó este miércoles del Aeropuerto Internacional del Cibao, en Santiago de los Caballeros, tuvo que regresar de emergencia tras detectarse un olor extraño en la cabina.

El vuelo 1822, operado con un Airbus A321, había partido a las 2:45 de la tarde con destino al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, transportando a 192 pasajeros.

La tripulación declaró la emergencia y retornó al Aeropuerto del Cibao para garantizar la seguridad de los pasajeros.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas, la emergencia fue declarada alrededor de las 5:15 de la tarde, luego de que la tripulación detectara un olor inusual en la cabina, tomando la decisión preventiva de regresar al aeropuerto de salida.

Las autoridades del Aeropuerto Internacional del Cibao activaron de inmediato el protocolo de emergencia correspondiente para este tipo de situaciones, permitiendo que la aeronave aterrizara de manera segura a las 5:41 de la tarde sin que se reportaran incidentes mayores.

Tras el aterrizaje, varios pasajeros fueron asistidos por el equipo médico del aeropuerto debido al estado de nerviosismo y pánico generado durante la emergencia.

La aerolínea Delta Air Lines informó que trabaja en la reubicación de los pasajeros en diferentes vuelos hacia su destino final en Nueva York.

Mientras tanto, el Airbus A321 permanecerá en la terminal aérea hasta ser inspeccionado y evaluado por técnicos y mecánicos de la línea aérea para determinar las causas del incidente.

Por Luis Ramón López