Avanzan a paso firme los trabajos de ampliación del Aeropuerto Internacional del Cibao

Santiago.-Los trabajos de ampliación y modernización del Aeropuerto Internacional del Cibao, avanzan de manera sostenida, en el marco de un ambicioso proyecto que lo convertirá en el más grande y moderno del país y del Caribe, con una inversión superior a los 300 millones de dólares.

La obra, cuya modernización está a cargo de la prestigiosa firma constructora española Luis Vidal Architects, presenta importantes progresos en su estructura física. Actualmente, el primer nivel de la terminal se encuentra prácticamente consolidado, incluyendo las pasarelas vehiculares que facilitarán el acceso organizado de pasajeros y visitantes.

Asimismo, las imponentes columnas tipo “Y” del segundo nivel están casi concluidas, marcando un hito significativo en el desarrollo estructural del proyecto. Estas columnas forman parte del diseño arquitectónico innovador que caracterizará la nueva terminal aérea.

Uno de los elementos más distintivos será su impresionante techo elaborado en madera, cuya instalación comenzará en breve. Las vigas y soportes de acero ya se encuentran debidamente instalados, dejando la estructura lista para iniciar el cierre definitivo de la obra.

El proyecto contempla una infraestructura de última generación, con espacios más amplios, modernos sistemas de seguridad, mayor capacidad operativa y comodidades acordes con los estándares internacionales de la aviación civil.

Este importante proyecto no solo moderniza la infraestructura aeroportuaria, sino que consolida a la región Norte como un eje estratégico de desarrollo sostenido, abriendo grandes perspectivas para el comercio, la aviación comercial, el turismo y la inversión extranjera.

La ampliación del Aeropuerto Internacional del Cibao fortalecerá la conectividad internacional, dinamizará la economía regional y generará nuevas oportunidades de crecimiento para el país.

Se estima que los trabajos estarán concluidos a finales del año 2026, para dar inicio formal a todas las operaciones comerciales en el primer trimestre de 2027, consolidando al Aeropuerto Internacional del Cibao como un eje estratégico para el desarrollo turístico, comercial y logístico de la región norte y del país.

Con esta transformación, la terminal aérea reafirma su compromiso de crecimiento y modernización, posicionándose como una de las infraestructuras aeroportuarias más importantes del Caribe.

Por Luis Ramón López