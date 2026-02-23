Autoridades informan las causas del apagón nacional que afecta al país

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que el apagón nacional que afecta a gran parte del país este lunes, se produjo por una falla mayor en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

La institución indicó que los protocolos de emergencia y estabilización fueron activados a la mayor brevedad e indicaron que las empresas distribuidoras y de generación procuran reintegrar el servicio eléctrico de manera progresiva y segura.

“Actualmente se ejecutan las maniobras operativas correspondientes para restablecer la operación del sistema conforme a los procedimientos técnicos establecidos para este tipo de situaciones”, expresaron en el comunicado.

Manifestaron que la prioridad institucional es garantizar una reposición ordenada que preserve la estabilidad del sistema eléctrico nacional y reduzca los riesgos con las reconexiones no controladas.

La institución se comprometió a, de manera constante, ofrecer actualizaciones oficiales según reciban la información técnica disponible y exhortaron a la ciudadanía a informarse únicamente a través de los canales oficiales.

De su lado, el ministro de Energía y Minas, Joel Santo, dijo que la interrupción energética que mantiene sin electricidad varias provincias, fue por un «disparo» en la red Hainamosa–Villa Duarte.

Santo explicó actualmente el sistema opera en alrededor de un 30%.

Este es el segundo apagón nacional que se registra en el país en los últimos cuatro meses. El primero ocurrió el 11 de noviembre de 2025 y afectó servicios esenciales en toda la República Dominicana.