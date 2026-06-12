Autoridades esperan autopsias para esclarecer muerte de madre e hijo en Piantini

La Policía Nacional informó que está a la espera de los resultados de las autopsias para determinar las causas de la muerte de una madre y su hijo, cuyos cuerpos fueron hallados en un apartamento de la torre Arpel, en el ensanche Piantini, en Santo Domingo.

El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, precisó que las investigaciones continúan de manera activa y cuentan con la participación de diversas entidades del Estado, entre ellas el Ministerio de Salud Pública y el Cuerpo de Bomberos, cuyos técnicos realizaron los levantamientos correspondientes en la escena.

Las víctimas fueron identificadas como Raiza Yulisa Serrano Mendoza, de 49 años, y su hijo Yadín Nael Cornelio, de 24.

Pesqueira informó, además, que Carolyn Milagros Pérez, de 22 años, quien resultó afectada en el incidente, recibió el alta médica tras ser tratada por una presunta intoxicación asociada a la ingesta de alimentos, según un informe preliminar.

La joven es entrevistada por el Ministerio Público como parte de las investigaciones en curso. En ese proceso participan también agentes de la Policía Nacional, en funciones de auxiliares del órgano persecutor, con el objetivo de recabar información que contribuya al esclarecimiento del caso.

Asimismo, el vocero indicó que las autoridades realizarán inspecciones en el establecimiento donde, de acuerdo con testimonios preliminares, las víctimas y otros familiares habrían cenado la noche previa al hecho.

Las pesquisas han sido ampliadas para establecer con precisión las circunstancias en que ocurrió este suceso y determinar las causas reales de las muertes.