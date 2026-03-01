Autoridades de Espaillat conmemoran el 182 aniversario de la Independencia Nacional

Moca, Espaillat.-El municipio de Moca y las demás demarcaciones de la provincia Espaillat, celebraron con diversos actos patrióticos el 182 aniversario de la Independencia Nacional, proclamada el 27 de febrero de 1844.

Las actividades estuvieron encabezadas por las principales autoridades municipales y provinciales, junto a representantes de los cuerpos militares y policiales, líderes sociales, comunitarios y delegaciones estudiantiles, quienes rindieron honor a los padres de la patria.

En el municipio cabecera, los actos conmemorativos iniciaron a las 8:00 de la mañana con el izamiento de la bandera nacional, a cargo de un batallón del Ejército de la República Dominicana, en un ambiente cargado de solemnidad y civismo.

Posteriormente, se realizó un desfile patriótico encabezado por la gobernadora provincial, Patricia Muñoz Salcedo, asi como también de la vicealcaldesa Belkis Josefina Candelier, acompañada de altos mandos militares y policiales, así como representantes de instituciones educativas, fiscalía, regidores, entidades sociales y organizaciones comunitarias.

El recorrido estuvo animado por los tambores de la banda municipal y el batón ballet, que aportaron colorido y entusiasmo a la jornada.

La marcha culminó en la rotonda de la calle Sánchez, en la parte baja de la ciudad, frente al busto del patricio Juan Pablo Duarte, donde se desarrolló un emotivo acto de reverencia y recordación, con el depósito de ofrendas florales en honor al fundador de la República.

Como parte del programa oficial, se celebró una eucaristía en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, con la asistencia de las autoridades civiles y militares, así como miembros de la sociedad mocana, quienes elevaron plegarias por la paz, la unidad y el progreso de la nación.

De igual manera, en otros municipios y distrito municipales de la provincia, se llevaron a cabo actos similares, reafirmando el compromiso de las comunidades con los valores de libertad, soberanía e identidad nacional que inspiraron la gesta del 27 de febrero de 1844.

Por Luis Ramón López