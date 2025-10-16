Apresan dos hombres intentaron robar a otro utilizando una sustancia desconocida en sucursal bancaria

San Francisco de Macorís, RD. – Dos hombres de avanzada edad fueron detenidos este miércoles tras intentar robar a un adulto mayor en una sucursal del Banco Popular, ubicada en la calle El Carmen esquina Castillo, en esta ciudad.

Los individuos, identificados como Jacobo Rodríguez Guillén y Rafael Tejada Díaz, fueron sorprendidos por el vigilante privado del establecimiento mientras presuntamente intentaban cometer el hecho utilizando una sustancia desconocida para alterar el estado de conciencia de la víctima.

Una unidad de la Policía Nacional se presentó en el lugar y procedió al arresto de los sospechosos, quienes fueron trasladados al Comando Regional Nordeste para fines de investigación.

Por su parte, el adulto mayor afectado fue llevado a un centro médico, ya que se encontraba desorientado y fuera de sí como consecuencia de la sustancia utilizada en el intento de robo.

Las autoridades continúan las indagatorias para determinar la naturaleza de la sustancia empleada y establecer responsabilidades conforme a la ley.