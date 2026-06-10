Apresan a dos menores de 12 y 13 años por la muerte de adolescente en Boca Chica

Caleta, Boca Chica.— La Policía Nacional apresó a dos menores de 12 y 13 años, señalados en la muerte de una adolescente de 13 años, ocurrida en el sector Valiente, distrito municipal La Caleta, municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo.

De acuerdo con las autoridades de la jurisdicción especializada, el hecho es investigado para esclarecer las circunstancias en que la víctima perdió la vida tras recibir una herida de arma blanca.

Los dos adolescentes, cuyas identidades se mantienen en reserva por tratarse de menores de edad se encuentran bajo custodia de las autoridades competentes, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

La investigación, por la muerte de la adolescente Zarah Diroche Montero, es desarrollada de manera conjunta por los organismos correspondientes, bajo la coordinación del Ministerio Público especializado en niños, niñas y adolescentes, a fin de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan dentro del marco legal vigente.

La víctima fue encontrada sin vida en una propiedad privada del referido sector y su cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los estudios correspondientes. En la escena fueron ocupadas varias evidencias, incluyendo un arma blanca y bebidas alcohólicas.

Debido a la naturaleza sensible del caso y a la condición de menores de edad de las personas involucradas, las autoridades mantienen reserva sobre detalles adicionales del proceso, garantizando el respeto a los derechos de todos los afectados y la protección integral de la niñez y la adolescencia.