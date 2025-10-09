Anuncia apertura de inscripciones para el noveno Premio APEC al Periodismo Fotográfico

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 14 de noviembre de 2025

Santo Domingo.- El programa APEC Cultural, con el auspicio del Banco Popular Dominicano, anunció la apertura oficial de inscripciones para la novena edición del Premio APEC al Periodismo Fotográfico 2025, una iniciativa que busca reconocer la excelencia, creatividad y compromiso de los profesionales del fotoperiodismo nacional.

Este prestigioso premio tiene como propósito destacar el valor de la imagen como testimonio de los hechos noticiosos más relevantes ocurridos en la República Dominicana, fomentando la mirada crítica, la sensibilidad y la responsabilidad social de los fotógrafos que documentan la realidad del país.

El tema de participación será libre, pero las fotografías deberán reflejar acontecimientos noticiosos ocurridos entre el 30 de agosto de 2024 y el 24 de octubre de 2025, y haber sido publicadas en medios periodísticos nacionales o internacionales.

Cada participante podrá presentar un máximo de tres (3) fotografías individuales, impresas en tamaño 16” x 20” pulgadas, en papel fotográfico montado sobre FOAM BOARD negro, sin marco ni cristal. No se aceptarán fotografías en otros formatos.

El Premio APEC al Periodismo Fotográfico, organizado por APEC Cultural desde su creación, se ha consolidado como una plataforma de visibilidad y reconocimiento para los profesionales de la imagen que documentan, con rigor y sensibilidad, la realidad social dominicana.

El tema fotográfico a concursar será libre, pero debe destacar la particularidad de hechos noticiosos del país (República Dominicana) y que hayan sido publicados en medios periodísticos nacionales o internacionales entre las fechas del 30 de agosto del 2024 al 24 de octubre del 2025. Las fotografías impresas deberán ser identificadas en el reverso con los datos técnicos de la imagen y su pseudónimo.

Para más información, los interesados pueden consultar las bases completas del concurso y acceder al formulario de inscripción a través del enlace: https://apec.edu.do/bases-del-concurso-premio-apec-al-periodismo-fotografico-2025/

Asimismo, pueden comunicarse al teléfono (809) 685-4540, extensiones 221 y 228, en horario laboral.

Sobre APEC Cultural

El Centro Cultural APEC, es una institución del sector privado, defensora de la cultura nacional y promotora de los valores culturales nacionales y universales a través de iniciativas que promuevan el patrimonio de los pueblos.