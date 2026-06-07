“Alertas RD” introduce cuatro modalidades para acelerar la búsqueda de desaparecidos en el país

Santo Domingo.- La República Dominicana contará por primera vez con un sistema nacional de alertas especializadas para la localización de personas desaparecidas, luego de que el presidente Luis Abinader promulgara la Ley 25-26, una normativa que establece mecanismos diferenciados de respuesta según el perfil de la persona reportada como desaparecida.

La legislación crea oficialmente el programa “Alertas RD”, una herramienta diseñada para acelerar la difusión de información y coordinar la actuación de las autoridades ante casos de desaparición o situaciones de peligro inminente.

Uno de los aspectos más innovadores de la ley es la clasificación de las alertas en cuatro categorías específicas, con el propósito de adaptar los protocolos de búsqueda a las características y necesidades de cada grupo vulnerable.

La denominada Alerta Amber será utilizada exclusivamente en casos de sustracción o desaparición de niños, niñas y adolescentes. En tanto, la Alerta Silver estará dirigida a la localización de personas mayores de 65 años.

Asimismo, la normativa contempla la Alerta Azul, destinada a personas con discapacidad física o mental cuya desaparición represente un riesgo para su integridad, mientras que la Alerta Rosa se activará en situaciones relacionadas con mujeres desaparecidas en contextos de violencia de género o posibles casos de trata de personas.

La ley dispone que la Policía Nacional y el Ministerio Público deberán activar de manera conjunta e inmediata el sistema de alertas una vez recibida la denuncia, sin que transcurran más de 24 horas desde el reporte del caso o desde que se tenga conocimiento de una situación de peligro.

Las notificaciones serán difundidas a través de redes sociales, medios de comunicación, plataformas digitales, terminales de transporte y boletines policiales, con el objetivo de alcanzar la mayor cantidad posible de ciudadanos en el menor tiempo.

Además, la legislación crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, una base de datos centralizada que permitirá a las instituciones compartir información sobre los casos y dar seguimiento a las labores de búsqueda.

La nueva normativa también establece sanciones para los funcionarios que incumplan los protocolos o dificulten la activación de los mecanismos previstos, reforzando así la responsabilidad institucional frente a las denuncias de desaparición.

Con la entrada en vigor de la Ley 25-26, el Estado dominicano incorpora un sistema de respuesta rápida que busca aumentar las posibilidades de localización de personas desaparecidas mediante la movilización coordinada de autoridades, medios de comunicación y ciudadanía.

Por Roberto Tiburcio