Alcalde de Dajabón alerta sobre asentamiento de haitianos en comunidades dominicanas

Dajabón.-El alcalde del municipio de Dajabón, Santiago Riverón, expresó su preocupación por lo que considera un proceso creciente de establecimiento permanente de ciudadanos haitianos en distintas comunidades del territorio nacional, situación que, a su juicio, debe llamar la atención de las autoridades y de la sociedad dominicana en sentido general.

Riverón, señaló que, a diferencia de épocas anteriores en las que los ciudadanos haitianos ingresaban al país de manera temporal para luego retornar a su nación, en la actualidad se observa un fenómeno distinto, caracterizado por la adquisición de propiedades en la República Dominicana.

Según indicó, se han reportado casos de compra de fincas, viviendas, solares y casas, así como la construcción de iglesias y otras edificaciones, lo que evidencia un arraigo más permanente.

El edil advirtió que esta realidad resulta preocupante para muchos dominicanos que valoran y defienden la soberanía y la identidad nacional, al considerar que, de no establecerse controles adecuados, el país podría enfrentar serios desafíos en el futuro.

“Si no se le pone un freno a esta situación, en menos de diez años, podríamos enfrentar problemas de identidad y nacionalidad definida”, expresó Riverón, al tiempo que llamó a reflexionar sobre el tema y a adoptar políticas claras y responsables en materia migratoria.

Las declaraciones del alcalde Santiago Riveron, fueron ofrecidas en el marco del acto de juramentación de la nueva directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), filial Dajabón, encabezada por su secretario general Gilberto Reinoso, actividad en la que participaron comunicadores y representantes de distintos sectores.

Riverón, reiteró la necesidad de que el tema migratorio sea abordado con seriedad, dentro del marco de la ley y el respeto a los derechos humanos, pero sin perder de vista la defensa de los intereses nacionales.

Por Luis Ramón López