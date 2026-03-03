Aeropuerto Gregorio Luperón es reconocido como el mejor de América Latina y el Caribe en su categoría

El Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón (AIGL), operado por AERODOM —subsidiaria de VINCI Airports—, fue reconocido en los ASQ Customer Experience Awards 2025 como uno de los “Mejores Aeropuertos en Salidas” entre terminales de hasta 2 millones de pasajeros en América Latina y el Caribe.

El reconocimiento es otorgado por el programa Airport Service Quality (ASQ) de Airports Council International (ACI), considerado el principal referente mundial en medición de la experiencia del pasajero aeroportuario.

Esta distinción representa la cuarta ocasión en que el aeropuerto de Puerto Plata recibe este galardón, reafirmando su posicionamiento regional desde la perspectiva directa de los viajeros que utilizan la terminal.

“El Premio ASQ 2025 de ACI World no es una evaluación interna, sino el veredicto independiente de los pasajeros y de la industria aeroportuaria global”, expresó Rafael Echevarne, director general de ACI-LAC.

Las encuestas ASQ se realizaron de manera aleatoria entre viajeros en diferentes áreas y horarios de operación, captando percepciones auténticas y representativas del servicio ofrecido diariamente, lo que garantiza que los resultados reflejen la experiencia real de los pasajeros.

“La excelencia que ACI World reconoce hoy en Puerto Plata refleja el mismo estándar y nivel de servicio que estamos comprometidos a ofrecer en todas nuestras operaciones en el país”, señaló Damien Stephan, Chief Financial Officer (CFO) de AERODOM.

Este resultado valida la gestión operativa y el compromiso con la calidad de AERODOM, reflejando un enfoque continuo en la optimización de procesos, la inversión en infraestructura, el cumplimiento estricto de los estándares de seguridad y la estrecha coordinación con aerolíneas y autoridades.

“Este logro es el resultado del esfuerzo conjunto de toda la comunidad aeroportuaria y reafirma nuestro propósito de ofrecer operaciones confiables y seguras, alineadas con las mejores prácticas internacionales, contribuyendo a una mayor conectividad y al desarrollo del turismo en la República Dominicana”, añadió el CFO de AERODOM.

Como parte de la red de VINCI Airports, AERODOM reafirma a través de estos resultados su compromiso de fortalecer la conectividad aérea y apoyar el crecimiento continuo del turismo en la República Dominicana.

Al mejorar la experiencia de viaje y ampliar las conexiones hacia mercados internacionales clave, AERODOM contribuye a posicionar al país como un destino líder del Caribe y una vibrante puerta de entrada a la región.