AERODOM instala cuatro nuevas máquinas de rayos X en el AILA

Los nuevos equipos Rapiscan, permitirán optimizar los procesos de inspección de equipajes

Como parte de su compromiso con la modernización de la infraestructura aeroportuaria y la mejora continua de la experiencia de los usuarios, AERODOM anunció la instalación de cuatro nuevas máquinas de rayos X marca Rapiscan en el área de Llegadas del Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA).

Los nuevos equipos, puestos a disposición de la Dirección General de Aduanas (DGA), cuentan con tecnología más moderna y eficiente, permitiendo agilizar los procesos de inspección de equipajes y fortalecer la capacidad operativa en una de las principales terminales aéreas del país.

Con esta incorporación, la DGA podrá ofrecer un servicio más ágil y eficiente a los pasajeros que llegan al país, contribuyendo a reducir tiempos de espera y optimizar los controles de seguridad y fiscalización en el aeropuerto.

Cyril Girot, CEO de AERODOM, destacó que esta inversión forma parte del compromiso permanente de la empresa con el fortalecimiento de las capacidades operativas del Estado dominicano y con la mejora de la experiencia aeroportuaria.

“En AERODOM continuamos trabajando de la mano con las autoridades para impulsar la modernización de nuestros aeropuertos y ofrecer una experiencia cada vez más eficiente y segura a los pasajeros. La instalación de estos nuevos equipos Rapiscan es una muestra concreta de nuestro compromiso de seguir apoyando al Estado dominicano en el fortalecimiento de sus operaciones en el principal aeropuerto del país”, expresó Girot.

La instalación de estas nuevas máquinas forma parte de las iniciativas de modernización e inversión que desarrolla AERODOM en el AILA, orientadas a continuar elevando los estándares de servicio, eficiencia y seguridad en beneficio de los millones de pasajeros que transitan cada año por la terminal.

En paralelo, AERODOM continúa avanzando en la construcción de una nueva terminal, que representa una inversión superior a los US$400 millones y forma parte de un programa más amplio de modernización aeroportuaria que incluye también la rehabilitación de la pista y la implementación de un nuevo sistema de manejo de equipajes en la terminal existente, reafirmando el compromiso con el desarrollo de infraestructura aeroportuaria de clase mundial que impulse el crecimiento y la competitividad del país.