Aduanas detecta más de US$400 mil no declarados en aeropuertos en menos de una semana

Santo Domingo, RD.- La Dirección General de Aduanas (DGA) continúa detectando, reteniendo o incautando las divisas que pasajeros pretenden ingresar al país sin la debida declaración, presentándose los casos más recientes en el Aeropuerto Internacional del Cibao, por parte de pasajeros de distintas procedencias y nacionalidades.

Dos casos más se presentaron en dicha terminal el pasado fin de semana, donde se le detectaron US$15,000.00 sin declarar a una pasajera de nacionalidad haitiana y USD61,050.00 a un pasajero de nacionalidad turcocaiqueña.

Ambos casos, totalizan unos USD76,050.00, equivalentes a más de RD$4.5 millones a la tasa de cambio actual.

Estos valores, sumados a la detección de otros US$350,352.00 la semana pasada, totalizan más USD426,400 que pretendieron ser ingresados al país en violación a la ley, equivalentes a más de RD$25.6 millones.

La detección de estas divisas ha sido posible gracias al uso de los equipos de rayos x que opera el personal de la DGA, en esa importante terminal aeroportuaria, así como con el uso de inteligencia basada en análisis de riesgos.

La Dirección General de Aduanas recordó que deben ser declaradas al ingresar al país las divisas que se traigan cuando estas superen el equivalente a USD10,000.00 y recomendó a todos la consulta del Manual del Viajero, el cual establece con claridad las prohibiciones y cantidades permitidas según artículos o divisas para su ingreso al país y evitar retenciones.