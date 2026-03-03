ADP realiza piquete y marcha en Moca exigiendo soluciones urgentes a planteles escolares

Moca, Espaillat.-La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) realizó este día martes, un piquete en el Parque Duarte de Moca, seguido de una marcha hacia la explanada de la Gobernación Civil de Espaillat, en demanda de soluciones inmediatas a múltiples problemáticas que afectan a centros educativos del municipio y que, según denunciaron, representan un peligro inminente para estudiantes y docentes.

Cientos de maestros se concentraron portando pancartas en las que detallaban las necesidades específicas de distintos planteles escolares, muchos de los cuales,aseguran, llevan años esperando intervención por parte del Ministerio de Educación de la República Dominicana.

Entre los centros señalados figuran el Centro Educativo Doctor Frank Díaz Domínguez, el Centro Educativo Padre Cipriano Ibáñez, el Liceo Cándida Silvia Santiago, el Centro Educativo Sixto Pastor Hernández y el Centro Educativo Isabel María Corona.

Las demandas incluyen reparación de paredes agrietadas, arreglo y cambio de techos en mal estado, terminación de infraestructuras inconclusas, nombramiento de maestros faltantes, designación de personal administrativo y habilitación de comedores escolares, entre otras carencias que, según el gremio, afectan la calidad educativa y ponen en riesgo la seguridad de la comunidad escolar.

La actividad fue encabezada por el presidente nacional de la ADP, Eduardo Hidalgo, junto al presidente de la filial Espaillat, Damina Morel, y otros directivos del gremio.

Durante su intervención, Hidalgo, denunció que la filial Espaillat de la ADP, tiene más de un año gestionando soluciones ante las autoridades educativas sin obtener respuestas concretas.

“Hemos tratado la problemática con el Distrito, con la Regional, hemos entregado un documento con un diagnóstico detallado de la situación educativa en Moca al propio ministro de Educación, y un año después seguimos sin respuestas”, expresó el dirigente magisterial.

Los educadores reiteraron que continuarán desarrollando acciones pacíficas hasta que las autoridades atiendan las demandas planteadas y garanticen condiciones dignas y seguras en los centros educativos de la provincia Espaillat.

Por Luis Ramón López