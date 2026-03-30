Activan búsqueda de hombre acusado de violar y matar a una mujer en Sabana Iglesia

La Policía Nacional emitió una orden de búsqueda contra un hombre acusado de la violación sexual y homicidio de una mujer, cuyo caso ha generado consternación en el municipio de Sabana Iglesia, provincia Santiago de los Caballeros.

Se trata de Víctor González Martínez, de 31 años, quien, de acuerdo con el informe oficial, es señalado como el presunto responsable de la muerte de Yuleini Frías de León, de 30 años, a quien habría agredido sexualmente y posteriormente quitado la vida, para luego incendiar la vivienda donde residía. El hecho ocurrió ayer domingo 29 de marzo.

La Policía informó que el imputado es activamente buscado por las autoridades, por lo que exhorta a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que permita dar con su paradero, comunicándose con la DICRIM al 809-682-2151 ext. 2456, 2435, 2437, 2441 o el destacamento policial más cercano.

Las autoridades policiales garantizan confidencialidad en la información suministrada.

De acuerdo con las investigaciones iniciales, la víctima fue vista por última vez la noche del sábado 28 de marzo, mientras compartía en un establecimiento de comida del municipio.

Según el levantamiento oficial del médico legista actuante, ésta presentaba indicios de haber sido atada de manos y amordazada, así como quemaduras de tercer y cuarto grado en las extremidades superiores e inferiores.

Las autoridades actuantes informaron que la causa exacta de muerte será determinada mediante autopsia médico-legal en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en Santiago.