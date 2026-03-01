Abinader dispone ascensos y retiros en las Fuerzas Armadas

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader emitió el Decreto núm. 135-26, mediante el cual asciende a varios oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y coloca en honrosa condición de retiro a once altos oficiales, conforme a lo establecido en la Constitución y en la Ley núm. 139-13, Orgánica de las Fuerzas Armadas.

Mediante la disposición, el mandatario ascendió al rango de general de brigada, ERD, a los coroneles Guillermo Jiménez Arciniega, Oscar L. Ares Gómez, Gustavo Reyes Morales, Jhojany Ramón de Jesús Suriel Otañez, Ignacio Arquímedes Morel Brito y Manuel José Matos y Matos.

Asimismo, fue ascendido a general médico, ERD, el coronel médico Tomás Rafael Brache Ovalles; a general piloto, FARD, el coronel piloto Richard V. Sierra Rodríguez, y a contralmirante, ARD, el capitán de navío Aramis Alexandro Céspedes Aybar.

En ese mismo decreto, el presidente Abinader dispuso colocar en honrosa condición de retiro, con disfrute de la pensión correspondiente, al mayor general Julio César A. Hernández Olivero (ERD); a los generales de brigada José Martín Muñoz Jiménez, Catalino Acosta Piantini, Rodolfo Reynoso Green, Germán Alejandro Rosario Pérez, Vicente Mota Medina y Rafael Eugenio Reyes Castillo (ERD)-

También, al vicealmirante Samuel Ogaris Jiménez Lorenzo (ARD); al contralmirante Julio Ángel Morales (ARD); así como a los generales de brigada piloto Fernando Rafael Hernández Calcaño y el paracaidista Juan Manuel Puig Hernández (FARD).