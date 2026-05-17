Venezuela deporta a EE.UU. a Alex Saab, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro

MIAMI (AP) — El gobierno venezolano anunció el sábado la deportación de un estrecho aliado de Nicolás Maduro que enfrenta varias investigaciones criminales en Estados Unidos, menos de tres años después de que el empresario fuera indultado por el presidente Joe Biden como parte de un intercambio de prisioneros.

La decisión supone un giro radical para Alex Saab, por quien Maduro luchó con uñas y dientes para traer de vuelta a casa tras su anterior detención internacional en 2020. Ahora, este informante de origen colombiano, descrito durante mucho tiempo por funcionarios estadounidenses como el «cajero» de Maduro, podría ser llamado a testificar contra su antiguo protector, quien espera juicio por cargos de narcotráfico en Manhattan tras ser capturado en una redada sorpresa del ejército estadounidense en enero.

La autoridad de inmigración venezolana, en un breve comunicado emitido el sábado, no especificó adónde había enviado a Saab, pero indicó que la decisión se basó en varias investigaciones penales en curso en Estados Unidos.

La referencia a Saab únicamente como «ciudadano colombiano» en el comunicado parecía ser un guiño a la ley venezolana, que prohíbe la extradición de sus nacionales. Tras su último arresto, el gobierno venezolano presentó ante un tribunal estadounidense una copia de lo que afirmó ser el pasaporte venezolano de Saab.

La entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez —ahora presidenta interina— alegó que Saab era un «diplomático venezolano inocente» que había sido «secuestrado» ilegalmente mientras se encontraba en una misión humanitaria en Irán para eludir el «bloqueo imperial e inmoral» impuesto por Estados Unidos.

Una fortuna amasada a partir de contratos gubernamentales

Saab, de 54 años, amasó una fortuna gracias a contratos con el gobierno venezolano. Sin embargo, cayó en desgracia con la nueva dirigencia que asumió el poder tras el derrocamiento de Maduro. Desde que Rodríguez sucedió a Maduro el 3 de enero, lo degradó, destituyéndolo de su gabinete y privándolo de su función como principal enlace para las empresas extranjeras que buscaban invertir en Venezuela. Durante meses, circularon noticias contradictorias sobre si estaba encarcelado o bajo arresto domiciliario.

Su traslado a Estados Unidos probablemente profundizará las divisiones dentro de la frágil coalición gobernante de Rodríguez, formada por chavistas y que toma su nombre del movimiento iniciado por el fallecido Hugo Chávez.

Rodríguez se ha granjeado una enorme simpatía en Washington y ha logrado frenar cualquier conversación sobre nuevas elecciones, al tiempo que cede ante las exigencias del gobierno de Trump de abrir sus industrias petrolera y minera a la inversión estadounidense.

Pero esas concesiones a lo que los chavistas han denunciado durante mucho tiempo como el “imperio” estadounidense han enfurecido a muchos de sus aliados más radicales e ideológicamente motivados, algunos de los cuales, como el ministro del Interior Diosdado Cabello, ejercen una gran influencia dentro de las fuerzas de seguridad venezolanas y enfrentan cargos penales en Estados Unidos.

Investigación estadounidense sobre corrupción alimentaria

La agencia Associated Press informó en febrero que los fiscales federales llevaban meses investigando el papel de Saab en una supuesta conspiración de soborno relacionada con contratos del gobierno venezolano para la importación de alimentos.

La investigación se deriva de un caso presentado en 2021 por el Departamento de Justicia contra Álvaro Pulido, socio de Saab desde hace mucho tiempo, según informó un exfuncionario de las fuerzas del orden.

Dicho proceso, iniciado en Miami, se centra en el programa CLAP, creado por Maduro para proporcionar alimentos básicos —arroz, harina de maíz y aceite de cocina— a los venezolanos pobres que luchaban por alimentarse en un momento de hiperinflación desenfrenada y una moneda en ruinas.

Saab está identificado en la acusación como «Co-Conspirador 1» y presuntamente ayudó a establecer una red de empresas utilizadas para sobornar a un gobernador pro-Maduro que otorgó a los socios comerciales un contrato para importar cajas de alimentos de México a un precio inflado.

Saab fue arrestado por primera vez en 2020 después de que su jet privado hiciera una escala para repostar en Cabo Verde de camino a Irán, en lo que el gobierno venezolano describió como una misión humanitaria para eludir las sanciones estadounidenses.

Rodríguez celebró el regreso de Saab en 2023 como una “rotundo triunfo” para Venezuela sobre lo que calificó como una campaña de mentiras y amenazas liderada por Estados Unidos. Sin embargo, varios republicanos criticaron el acuerdo, entre ellos el senador Chuck Grassley, de Iowa, quien escribió una carta al entonces fiscal general Merrick Garland diciendo que la historia “debería recordar a (Saab) como un depredador de personas vulnerables”.

A pesar de las objeciones de las fuerzas del orden, en 2023 Biden accedió a liberar a Saab a cambio de la liberación de varios estadounidenses encarcelados y la extradición a Venezuela de un contratista de defensa extranjero prófugo conocido como «Fat Leonard».

El acuerdo formó parte de un esfuerzo de la Casa Blanca de Biden para levantar las sanciones y persuadir a Maduro de celebrar elecciones presidenciales libres y justas.

El indulto de Biden a Saab se basó específicamente en una acusación formal de 2019 —el número de caso se cita en el propio indulto— relacionada con un contrato que él y Pulido supuestamente obtuvieron mediante sobornos para construir viviendas de bajo costo en Venezuela que nunca se construyeron.

Un posible testigo contra Maduro

Si Saab regresa a custodia estadounidense, podría convertirse en un testigo valioso contra Maduro.

El empresario se reunió en secreto con la Administración para el Control de Drogas (DEA) antes de su primer arresto y, en una audiencia judicial a puerta cerrada en 2022, sus abogados revelaron que, durante años, el empresario ayudó a la DEA a desentrañar la corrupción en el círculo íntimo de Maduro. Como parte de esa cooperación, entregó más de 12 millones de dólares en ganancias ilícitas provenientes de negocios turbios.

El abogado de Saab, Neil Schuster, con sede en Miami, declinó hacer comentarios. El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.