Trump recrimina a Netanyahu y lo acusa de descarrilar las conversaciones con Irán

El presidente estadounidense Donald Trump arremetió contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por la escalada de Israel en el Líbano, según informó Axios el lunes, citando a dos funcionarios estadounidenses y a una tercera fuente informada sobre la llamada.

Según las acusaciones, Trump acusó a Netanyahu de poner en peligro las negociaciones de Estados Unidos con Irán y exigió que Israel detuviera un ataque planeado contra Beirut, en lo que Axios describió como una de las peores conversaciones telefónicas entre los dos líderes desde que Trump regresó al cargo.

“Estás completamente loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el pellejo. Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto”, resumió un funcionario las palabras de Trump a Netanyahu. Una segunda fuente informada sobre la llamada dijo que Trump estaba “furioso” y le gritó a Netanyahu: “¿Qué demonios estás haciendo?”.

Según se informa, el presidente estadounidense hizo hincapié en el derecho de Israel a defenderse, pero expresó su preocupación por la escalada desproporcionada que Netanyahu había provocado en los últimos días, con un número creciente de víctimas civiles y edificios enteros arrasados para atacar a comandantes individuales de Hezbolá.

En los últimos días, Israel ha intensificado su campaña de bombardeos en Líbano contra objetivos que describe como pertenecientes a Hezbolá. El ejército israelí ha avanzado hacia el sur del país, tomando el castillo de Beaufort, una fortaleza de los cruzados con 900 años de antigüedad y un punto estratégico clave en la región.

Teherán ha amenazado con abandonar las conversaciones con Estados Unidos, dado que un memorándum que se está negociando con Washington exige explícitamente el fin de las hostilidades en el Líbano.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, declaró haber hablado con el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, y advirtió que la respuesta de Teherán podría ir más allá de la interrupción de las negociaciones.

“Si la agresión israelí contra el Líbano continúa, no solo detendremos el proceso de negociación, sino que entraremos en confrontación directa con el enemigo”, escribió Ghalibaf en X.

Trump escribió en Truth Social que “hoy conversó con Bibi Netanyahu y le pidió que no realizara un ataque masivo contra Beirut, Líbano”, y agregó que el líder israelí “hizo retroceder a sus tropas”. Trump también afirmó que representantes de la cúpula de Hezbolá habían acordado dejar de disparar contra Israel.

Netanyahu afirmó haberle dicho a Trump que Israel atacaría Beirut si Hezbolá no dejaba de atacar a Israel.

“Nuestra postura sigue siendo la misma”, escribió Netanyahu, prometiendo continuar las operaciones en el sur del Líbano “según lo previsto”.

Fuente: rt.com