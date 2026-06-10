Trump prepara nuevos ataques contra centrales eléctricas y puentes iraníes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump dijo que está preparando nuevos ataques contra la infraestructura iraní, tras advertir que la República Islámica «tendrá que pagar el precio» por tardar «demasiado» en negociar un acuerdo de paz.

El comandante en jefe afirmó estar «a punto de ordenar nuevos ataques contra centrales eléctricas y puentes iraníes» en una llamada telefónica con el corresponsal jefe de asuntos exteriores de Fox News, Trey Yingst, el miércoles.

De acuerdo al diario estadounidense New York Post, en la llamada telefónica, Trump también acusó a Irán de «manipular a Estados Unidos en lo que respecta al proceso de negociación».

Esto se produjo cuando el presidente utilizó Truth Social para advertir sobre ataques de represalia contra Irán tras el derribo de un helicóptero Apache estadounidense el lunes cerca del estrecho de Ormuz.

“¡Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente, ahora tendrán que pagar las consecuencias!”, escribió Trump en una publicación contundente el miércoles por la mañana, tras afirmar que la infraestructura militar y el liderazgo del país estaban sumidos en el caos.

“El ejército iraní es un completo desastre. Gran parte de él, como su Armada y Fuerza Aérea, ya ni siquiera existe; han sido totalmente derrotados. Irán solo habla y no actúa. ¡El matón de Oriente Medio está muerto!”, añadió.

En la llamada telefónica, Trump también relató con todo detalle la dramática y «milagrosa» supervivencia de los dos pilotos de Apache tras el derribo del lunes.

Según explicó, un dron iraní impactó contra el helicóptero y quedó alojado entre los dos pilotos, incendiándose, pero sin explotar.

“Y estos pilotos, muy rápidamente, en cuestión de segundos, porque vuelan a muy baja altura, hacen que el helicóptero se precipite al mar”, explicó Yingst, recordando lo que le había dicho el presidente.

Según el Comando Central de Estados Unidos, en una operación sin precedentes para el ejército estadounidense, los pilotos fueron rescatados aproximadamente dos horas después por un dron marítimo no tripulado.

Estados Unidos llevó a cabo «ataques de autodefensa» contra Irán el martes por la noche en respuesta al derribo del helicóptero.

Según Fox News, Trump dijo que ordenó ataques durante la noche contra pistas de aterrizaje, sistemas de radar y emplazamientos de defensa aérea que Irán ha intentado reconstruir durante el reciente alto el fuego.

Según el medio, que cita a Trump, las fuerzas estadounidenses destruyeron aproximadamente el 55% de lo que Irán había logrado reconstruir.

Irán respondió el miércoles por la mañana con ataques con drones y misiles dirigidos contra bases militares en Bahréin, Jordania y Kuwait.

Hasta el miércoles, el presidente seguía diciendo que los esfuerzos para llegar a un acuerdo con Teherán estaban en su «fase final», y que un acuerdo podría alcanzarse en «dos o tres días».

Irán pidió el miércoles a sus vecinos del Golfo que detuvieran los ataques estadounidenses e israelíes, y advirtiendo de nuevos ataques si no impedían que ambos países utilizaran sus instalaciones.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del país se quejó de que esos países de Oriente Medio tienen una «responsabilidad legal y moral… de impedir que el ejército estadounidense e Israel utilicen su territorio o instalaciones para planificar, organizar, ejecutar o apoyar acciones hostiles contra Irán», informó CBS News.