Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional

El ⁠presidente de Estados ⁠Unidos, ⁠Donald Trump, anunció este jueves que el senador estadounidense Markwayne Mullin sustituirá a Kristi Noem como secretario de Seguridad ⁠Nacional ⁠a ⁠finales de mes.

Noem, a quien se le encomienda una misión de «emisaria especial» para América Latina, será reemplazada a partir del 31 de marzo por el senador republicano Markwayne Mullin, precisó Trump en un mensaje en su red Truth Social.

Según la prensa, Trump habría tomado su decisión tras las audiencias de Noem en el Congreso, durante las cuales se vio en aprietos por la adjudicación de un importante contrato público.

Trump nombró en el cargo este jueves al senador republicano por Oklahoma Markwayne Mullin, un exluchador de artes marciales mixtas que logró un asiento en el Senado en 2023, quien relevará en el puesto a Noem a partir del próximo 31 de marzo.

«Durante diez años en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y tres en el Senado, Markwayne ha hecho un trabajo tremendo representando al maravilloso pueblo de Oklahoma, donde gané 77 de 77 condados, en 2016, 2020 y 2024», expresó en su mensaje Trump.

Definió a Mullin como un «guerrero» del movimiento MAGA, la columna vertebral ideológica del trumpismo, y aseguró que «tiene la sabiduría y el coraje necesarios» para hacer avanzar la agenda de «América Primero».

«Como el único nativo americano en el Senado, Markwayne es un defensor fantástico de nuestras increíbles comunidades tribales», dijo Trump, agregando que trabajará para mantener las fronteras «seguras» y «detener la delincuencia de migrantes, asesinos y otros criminales que entran ilegalmente» a Estados Unidos, así como «acabar con el flagelo de las drogas» para que el país «vuelva a estar seguro».

Trump también elogió en su mensaje a Noem por haber «servido bien» al país y obtener «numerosos y espectaculares resultados». «Se convertirá en enviada especial para el Escudo de las Américas, nuestra nueva iniciativa de seguridad en el Hemisferio Occidental que anunciaremos el sábado en Doral, Florida», precisó el republicano.

La popularidad de Noem empezó a caer en picado tras los tiroteos en los que fallecieron el enfermero Alex Pretti y Renee Good, el primero a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza y la segunda por disparos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Su mandato quedó en entredicho cuando el presidente decidió mandar al conocido como ‘zar de las fronteras’, Tom Homan, a la ciudad de Minneapolis para intentar calmar los ánimos tras la muerte de Pretti y Good, si bien éste acabó finalmente poniendo fin a la operación desplegada en el estado, bautizada como ‘Metro Surge’, en contra de la inmigración ilegal.

Crónica de una caída anunciada

Noem, exgobernadora de Dakota del Sur, se convirtió en una de las secretarias de gabinete más destacadas de Trump, con publicaciones en redes sociales que retrataban a los inmigrantes con dureza, destacando casos de presuntos delincuentes y utilizando un lenguaje virulento.

Enfrentó críticas en enero cuando rápidamente calificó de «terrorismo doméstico» a dos ciudadanos estadounidenses asesinados a tiros por agentes federales de inmigración en Mineápolis. Los videos que surgieron tras las muertes desmintieron la afirmación de Noem y las de otros funcionarios de Trump de que los dos fallecidos, Renee Good y Alex Pretti, eran agresores violentos.

La reacción pública por las muertes llevó al Gobierno de Trump a adoptar un enfoque más específico para la aplicación de la ley migratoria en Minnesota, tras meses de redadas en ciudades estadounidenses que provocaron violentos enfrentamientos con residentes que se oponían a la represión.

Los demócratas de la Cámara de Representantes solicitaron un juicio político contra Noem y al menos dos republicanos del Congreso pidieron su destitución tras ⁠los incidentes.

Durante las audiencias del Congreso en marzo, ⁠demócratas y algunos republicanos criticaron a Noem ⁠por su enfoque en la represión migratoria y la gestión del DHS, incluyendo la preocupación por una campaña ⁠publicitaria de 220 millones de dólares que incluía a Noem en gran medida.

El cambio plantea interrogantes sobre si la administración Trump podría intensificar su ofensiva de deportaciones masivas o adoptar un enfoque más selectivo. Bajo el liderazgo de Noem, agentes de inmigración enmascarados invadieron Los Ángeles, Chicago y Washington, D.C., recorriendo barrios y estacionamientos de tiendas Home Depot en busca de posibles infractores de inmigración.

La popularidad del enfoque migratorio de Trump disminuyó a medida que los agentes detenían a ciudadanos estadounidenses y lanzaban ⁠gases lacrimógenos en las calles en un intento de aumentar las deportaciones, que el año pasado no alcanzaron la meta de la administración de un millón al año.

