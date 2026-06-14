Izquierdista Roberto Sánchez hace colecta para anular mesas electorales favorecen a Keiko Fujimori

Lima.- Juntos por el Perú, el partido político del izquierdista Roberto Sánchez, que se juega voto a voto la Presidencia de Perú con la derechista Keiko Fujimori, ha realizado una colecta popular para recaudar fondos para poder anular 1.700 mesas de votación que benefician a su rival, al haber hallado presuntas irregularidades.

Con un escrutinio del 98,397 %, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) obtiene el 50,024 % del sufragio con 9.052.039 votos, mientras que el candidato de Juntos por el Perú tiene el 49,976 % con 9.043.470 votos, de acuerdo al último reporte oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La ONPE finalizó ayer el conteo de las actas pendientes y los peruanos están a la espera de que los jurados especiales electorales (JEE) finalicen la observación de 1.495 actas impugnadas.

Juntos por el Perú (JP) presentó un recurso para invalidar 1.751 mesas de sufragio en Lima y en las regiones norteñas de Lambayeque, Amazonas y Áncash, donde argumenta que se han presentado presuntas irregularidades y una supuesta manipulación de actas que favorecería a Fuerza Popular, el partido de Fujimori.

¿Qué implica anular una mesa?

Según el documento, el partido identificó «indicios graves, concordantes y sistemáticos» y patrones repetitivos de votación en beneficio directo de Fuerza Popular en distritos de dichos departamentos.

Anular una mesa electoral en Perú cuesta 1.375 soles (404 dólares) y precisamente este viernes el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó el pedido de anulación de JP puesto que no había completado el pago, que asciende a 2,4 millones de soles (705.000 dólares).

Este sábado, a través de sus redes sociales, el partido izquierdista hizo un llamado a la solidaridad de sus simpatizantes para que envíen donaciones económicas para financiar la anulación de mesas.

«Su solidaridad es fundamental para continuar con la defensa del voto popular y afrontar los gastos del proceso ante las instancias electorales correspondientes», indicó JP al destacar que toda la información respecto a dichos pagos se difunde únicamente a través de las cuentas oficiales del partido.

En este sentido, pidió a los seguidores de Sánchez «no dejarse sorprender con cuentas falsas» y verificar siempre los datos antes de realizar cualquier aporte.

«Con su solidaridad lograremos pagar los gastos para la defensa de nuestra victoria popular ante el JNE», agregó Juntos por el Perú.

Fujimori le dice a Sánchez que debe «leer mejor» la ley electoral

Por su parte, Fujimori expresó que su oponente, el izquierdista Roberto Sánchez, debería leer mejor la ley electoral, después de que le pidiera solicitar de manera conjunta un recuento de los votos de la segunda vuelta presidencial «sobre todo en aquellos lugares donde hay indicio presunto, que no haya ocurrido transparencia como corresponde».

Este sábado, Fujimori rechazó la propuesta de su oponente, ya que señaló que pedir un recuento no está contemplado en la normativa electoral vigente.

Frente a la puerta de su domicilio expresó ante medios locales que de acuerdo con las normas electorales, únicamente pueden ser sometidas a reconteo las actas observadas por la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE), a cargo de la ONPE.

«Es importante precisar las normas. La democracia está basada en reglas, normas y la Constitución. Solamente pueden pasar por un reconteo aquellas actas observadas, ¿y quién puede observar? Solamente la ODPE», indicó.

«Entonces, son los organismos y las instituciones del Estado quienes solicitan un reconteo y quienes definen finalmente la votación final. Creo que lo que ha faltado por parte de Juntos por el Perú es leer mejor la ley y el reglamento, está muy claro en el artículo 10 de la Ley Electoral», dijo la derechista.

Sobre la ventaja de unos 8.500 votos que tiene sobre su rival, reiteró que invoca a la calma y a «esperar con prudencia el resultado final», que se hará oficial cuando los jurados especiales electorales (JEE) resuelvan las 1.490 actas impugnadas.

Además, afirmó que está dispuesta a dialogar con todas las fuerzas políticas, especialmente con Sánchez.

Fuente: Agencia EFE