Israel y Hamás logran acuerdo sobre primera fase de plan para poner fin a guerra, dice Trump

WASHINGTON.— Israel y Hamás han logrado un acuerdo sobre la “primera fase” de un plan de paz para pausar los combates y liberar a algunos cautivos, afirmó el miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como los primeros pasos hacia una paz sólida, duradera y perdurable”, escribió Trump en redes sociales. “Todas las partes serán tratadas de manera justa”.

Hamás dijo por su cuenta que el acuerdo garantizaría la retirada de las tropas israelíes y permitiría la entrada de ayuda y el intercambio de cautivos.

Hamás planea liberar este fin de semana a los 20 rehenes que aún están vivos, dijeron personas familiarizadas con el asunto a The Associated Press, mientras que el ejército israelí comenzará una retirada de la mayor parte de Gaza.

No está claro por el momento si las partes habían logrado algún avance en cuestiones más espinosas del conflicto, como si Hamás se desmilitarizará, como lo ha pedido Trump, y la futura gestión del territorio palestino. Sin embargo, el anuncio marca el desarrollo más trascendental desde un acuerdo en enero y febrero que involucró la liberación de israelíes cautivos en Gaza a cambio de palestinos encarcelados en Israel.

El acuerdo se concretó en Egipto después de días de negociaciones centradas en un plan de paz respaldado por Trump que él espera resulte en un fin permanente a la guerra y traiga una paz sostenible a la región.

Israel lanzó su ofensiva militar contra la Franja de Gaza tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en Israel, en el cual murieron unas 1.200 personas, y otras 251 fueron tomadas como rehenes. La campaña militar de Israel contra Gaza ha dejado decenas de miles de palestinos muertos, devastado la región y trastornado la política global.

