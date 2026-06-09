Ipsos prevé victoria de Keiko Fujimori pese a leve ventaja de Roberto Sánchez en el conteo

Lima.— La encuestadora Ipsos proyecta un eventual triunfo de Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial de Perú, a pesar de la ligera ventaja que mantiene el izquierdista Roberto Sánchez en el conteo parcial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos, explicó que aún falta incorporar al escrutinio segmentos clave del electorado que históricamente han favorecido a Fujimori, en particular el voto de los peruanos residentes en el exterior.

“El porcentaje actual todavía no refleja de forma significativa ese voto, que suele inclinarse hacia opciones de derecha”, afirmó.

Asimismo, Torres subrayó la importancia de las actas observadas e impugnadas, concentradas principalmente en Lima, donde la candidata de Fuerza Popular ha obtenido un respaldo mayoritario.

Según estimaciones internas de la firma, Fujimori se impone en la mayoría de los escenarios analizados una vez se integran estos votos pendientes.

Poco más de 400.000 peruanos votaron en el exterior en la primera vuelta por la presidencia de Perú, celebrada el 12 de abril pasado.

Con el 95.84% de las actas procesadas, Sánchez lidera de manera estrecha el conteo con poco más del 50% de los votos, manteniendo una ventaja fluctuante que ha oscilado entre 23.000 y 42.000 sufragios. Sin embargo, la diferencia se ha venido reduciendo conforme avanza el cómputo.

El voto en el extranjero se perfila como un factor determinante. Aunque Fujimori registra alrededor del 64% de preferencia en este segmento (ligeramente por debajo de reportes previos), la progresiva incorporación de actas consulares ha contribuido a acortar la brecha frente a su rival.

Hasta el momento, solo una parte de los votos emitidos fuera del país ha sido contabilizada, mientras el escrutinio total supera el 95%. Con miles de actas aún pendientes, la tendencia observada por Ipsos sugiere un eventual giro en el resultado final.

En un escenario altamente competitivo, la segunda vuelta se define voto a voto, con un resultado aún abierto y condicionado por los votos no contabilizados, especialmente los provenientes del exterior.