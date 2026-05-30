Excanciller haitiana que acusó a República Dominicana de racismo es vinculada a caso de corrupción

La exministra de Relaciones Exteriores de Haití, Dominique Dupuy, quien durante su gestión mantuvo una postura crítica hacia la República Dominicana y llegó a acusar al país de racismo y xenofobia en escenarios internacionales, ha sido vinculada a un presunto caso de corrupción relacionado con la contratación de su esposo en la representación diplomática haitiana ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Según informaciones difundidas por el medio haitiano Zantray News, Dupuy habría favorecido a su esposo, Jean Cyril Pressoir, con un contrato valorado en 5,000 dólares mensuales mientras se desempeñaba como jefa de la misión permanente de Haití ante la Unesco en Francia, cargo que ocupó entre 2020 y 2024.

De acuerdo con la publicación, el supuesto esquema de nepotismo se habría prolongado durante aproximadamente 43 meses, generando un desembolso superior a los 215,000 dólares provenientes de fondos públicos haitianos.

Las denuncias sostienen que, pese a los elevados recursos destinados a la misión diplomática, la entonces funcionaria habría utilizado su posición para beneficiar económicamente a personas de su entorno cercano.

El informe también señala que Dupuy percibía un salario mensual cercano a los 7,000 dólares, además de asignaciones para gastos operativos, una residencia de lujo cubierta íntegramente por el Estado haitiano y un vehículo oficial con combustible ilimitado.

Las acusaciones han generado controversia debido al contraste entre estas denuncias y la imagen pública que la exfuncionaria proyectó en organismos internacionales, donde promovía discursos a favor de la transparencia institucional y la modernización del Estado haitiano.

La revelación del presunto caso revive además las tensiones diplomáticas que marcaron el breve paso de Dupuy por la Cancillería haitiana. En junio de 2024 fue designada ministra de Relaciones Exteriores y Asuntos Religiosos por el entonces primer ministro Garry Conille, en medio del proceso de reorganización gubernamental impulsado por las autoridades de transición.

Durante su gestión, Dupuy mantuvo una línea crítica frente a la República Dominicana en asuntos relacionados con la migración y los derechos humanos. En foros de la Organización de Estados Americanos (OEA), las Naciones Unidas (ONU) y diversos medios internacionales, acusó al Estado dominicano de racismo, xenofobia y presuntas violaciones de derechos fundamentales contra ciudadanos haitianos.

Asimismo, cuestionó las políticas migratorias y las repatriaciones de haitianos indocumentados realizadas por las autoridades dominicanas. El 5 de noviembre de 2024 aseguró que la República Dominicana había reducido las deportaciones de ciudadanos haitianos como resultado de los esfuerzos diplomáticos de su gobierno y del respaldo de aliados internacionales.

Las declaraciones fueron rechazadas por la ministra dominicana de Interior y Policía, Faride Raful, quien afirmó que sectores haitianos intentaban interferir en asuntos internos de la nación.

Como parte de su agenda diplomática, Dupuy sostuvo encuentros con la directora de la División de Crisis, Conflictos y Armas de Human Rights Watch, Ida Sawyer; con el entonces secretario general de la OEA, Luis Almagro, y con representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Según publicó el Miami Herald en 2024, la postura asumida por Dupuy también provocó diferencias dentro del Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití. Tras apenas cinco meses al frente de la Cancillería, fue reemplazada en noviembre de ese mismo año por Jean Victor Harvel Jean-Baptiste, quien adoptó una posición más moderada respecto a las relaciones con la República Dominicana.

Hasta el momento, la exfuncionaria haitiana no ha emitido declaraciones públicas en respuesta a las acusaciones de corrupción y nepotismo.