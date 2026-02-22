Ejército mexicano mata a “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, murió tras un enfrentamiento con militares en el occidente de México, lo que decapita al cártel más poderoso del país y le otorga al gobierno su mejor resultado hasta la fecha en el combate al narcotráfico para mostrarle al presidente estadounidense Donald Trump.

El capo del CJNG, de 59 años de edad, fue abatido durante un operativo en el estado occidental de Jalisco, según dijo a The Associated Press una funcionaria federal, quien habló a condición de guardar el anonimato porque no está autorizada a declarar sobre el caso.

En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional detalló que fuerzas especiales del Ejército, con el apoyo de diversas aeronaves de la Fuerza Aérea, se desplegaron en el municipio de Tapalpa —a unos 100 kilómetros (62 millas) al suroeste de Guadalajara, la capital de Jalisco— y allí se logró la detención de “El Mencho”, quien resultó gravemente herido en el lugar y murió mientras era trasladado a Ciudad de México por vía aérea.

Durante la operación fueron abatidos otros seis integrantes de la organización, se detuvo a dos personas y fueron asegurados vehículos blindados y diversos armamentos, entre ellos lanzacohetes. Además, tres elementos del Ejército resultaron heridos.

El gobierno informó en el comunicado que la captura y muerte de líder del CJNG se logró tras trabajos de inteligencia militar, y dentro del marco de coordinación y cooperación con autoridades de Estados Unidos, que aportaron “información complementaria” para la operación.

En su cuenta en la red social X, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, felicitó al Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos por la acción.

Washington, que el año pasado declaró al CJGN una organización terrorista, había ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares por información que llevara a la captura de Oseguera Cervantes.

Quemas y bloqueos

La muerte de “El Mencho” desató decenas de incendios de comercios y vehículos, al igual que bloqueos de vías, en al menos siete estados de México, entre ellos Jalisco, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas, Colima, Guanajuato y Zacatecas, lo que obligó a fuerzas federales y estatales a reforzar la seguridad en diferentes puntos.

Ante los ataques a los locales comerciales y una veintena de bloqueos de vialidades, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, solicitó a los habitantes del estado no salir de sus casas y ordenó suspender el transporte público.

Lemus escribió en X que se instaló una mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno y se activó el “código rojo con el fin de inhibir actos contra la población”.

Los ataques en Jalisco se concentraron en Guadalajara, Chapala, y la ciudad turística de Puerto Vallarta, donde se reportaron varios incendios de comercios y vehículos, y una riña entre los presos de la cárcel de esa localidad. Un funcionario estatal, que habló con The Associated Press a condición de guardar el anonimato por no estar autorizado a declarar, detalló que durante la jornada de violencia murieron un elemento de la Guardia Nacional en Tapalpa, un custodio de la cárcel de Puerto Vallarta, y un fiscal estatal en Guadalajara.

Asimismo, el gobernador del estado occidental de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, indicó en un mensaje en la misma red social que fuerzas estatales y federales se mantienen desplegadas para restablecer el orden y liberar las vías bloqueadas.

Como medida preventiva ante la agudización de la violencia, las autoridades del estado norteño de Nayarit anunciaron la suspensión de las actividades escolares el lunes.

Por su parte, la oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado estadounidense pidió a sus ciudadanos en Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León que busquen refugio.

Orígenes del CJNG

El capo era originario del municipio de Aguililla, Michoacán. En su juventud emigró a Estados Unidos, y al retornar se sumó a las fuerzas del narcotraficante Ignacio Coronel Villarreal, alias “Nacho Coronel”. Tras la muerte de ese capo, Oseguera Cervantes y Erik Valencia Salazar, alias “El 85”, crearon el CJNG hacia 2007.

En un principio, la agrupación operó al servicio del Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos. Tres años después, el CJNG se independizó y ahora se disputa con sus antiguos aliados plazas para el narcotráfico en varios puntos del país.

La DEA ha reconocido que el CJNG tiene presencia en 21 de los 32 estados de México, superando al Cártel de Sinaloa, que se estima opera en 19 estados del país. Algunos analistas consideran que la presencia del CJNG se extiende a 25 estados, con predominio en Jalisco, que es considerado su bastión. Las operaciones del cártel también se han extendido a un centenar de países, entre ellos Estados Unidos, según la agencia antinarcóticos estadounidense.