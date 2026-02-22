Willie Colón murió con el deseo de grabar con Juan Luis Guerra y Johnny Ventura 

Nueva York.-Con gran pesar el mundo del entretenimiento llora la partida del cantante y productor musical Willie Colón, quien ha dejado un legado musical que permanecerá por varias generaciones más en Latinoamérica.

En una entrevista realizada al artista por este redactor, en el año 2009 en la discoteca Las Vegas en Santiago de los Caballeros, el intérprete de “Idilio” expresó su deseo de grabar con Johnny Ventura quien en vida fuera su amigo y padrino de su boda, y también con Juan Luis Guerra, ambos artistas iconos de la música popular dominicana.

Dentro de esas declaraciones Willie aseguró que el binomio Colón-Lavoe fue más exitoso que su unión con Rubén Blades ya que con Héctor logró un impacto internacional muy importante.

Este legendario artista también explicó de dónde salió el término “El Malo del Bronx” refiriéndose a que tocaba mal en trombón, el mismo instrumento que le abrió las puertas y le hizo ganar reconocimiento y respeto dentro del ambiente musical.

Esta emotiva entrevista será proyectada en el programa meridiano Ustedes y Nosotros de José Fabian, difundido por Teleuniverso Canal 29 para toda República Dominicana y Puerto Rico.

Willie Colón deja una huella musical imborrable que ha servido de influencias para varios artistas y agrupaciones del género salsa a escala internacional.

Por Luis Henriquez