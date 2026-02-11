Entretenimiento

Wilbert Taveras celebra con nueva música

11 de febrero de 2026
“Tu cuerpo ardiente” en colaboración con el salsero puertorriqueño Willito Otero, formará parte del nuevo disco de Taveras a estrenarse este 2026

Santo Domingo, RD. – El reconocido compositor, orquestador y arreglista Wilbert Taveras se une a la voz de Willito Otero en el lanzamiento de “Tu cuerpo ardiente”, un candente tema musical que forma parte de su próximo proyecto discográfico.

Escrito por Wilbert Augusto Taveras, Porfirio Pina y Alexis Antonio Brugal Gómez, “Tu cuerpo ardiente” logra letras que recuerdan al sentimiento original de la salsa romántica. Con una producción musical a cargo del mismo Wilbert, quien con su maestría y visión artística construyó este sonido.

“Tu cuerpo ardiente” lleva el trabajo de Wilbert desde la concepción musical y los arreglos, sumada a la acertada interpretación del salsero boricua Willito Otero, logran una producción impecable.

Con un audiovisual bajo la dirección de Christopher R. Ureña (Chrising), filmado en el restaurante Marokana, tendrá un pre-estreno este jueves 12 de febrero en el programa de televisión De Extremo a Extremo.

Wilbert Taveras se encuentra nominado en los Premios Soberano 2026 en la categoría de “Orquestador y/o Arreglista”, uno de los galardones más importantes del arte y la cultura dominicana, reconocimiento que también se celebra con este estreno.

Este lanzamiento se suma a las apuestas musicales de La Oreja Media Group, sello que continúa impulsando proyectos de calidad dentro del género tropical, apostando por colaboraciones que fortalecen la escena salsera local e internacional.

“Tu Cuerpo Ardiente” estará disponible desde este viernes en todas las plataformas digitales.

