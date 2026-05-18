Tribunal español absuelve a Shakira y ordena al gobierno devolverle más de 55 millones de euros

MADRID (AP) — Un tribunal español absolvió a Shakira en un caso de fraude fiscal, ordenándole al gobierno devolverle más de 55 millones de euros (64 millones de dólares) en multas e intereses cobrados indebidamente, según un documento judicial al que The Associated Press tuvo acceso el lunes.

La decisión llega luego de años de problemas fiscales de la superestrella colombiana en España.

El fallo se refiere a una disputa sobre el año fiscal 2011, en la que las autoridades tributarias españolas no demostraron que la cantante fuera residente del país europeo, indicó el tribunal de Madrid en su resolución.

Para que una persona sea considerada residente fiscal en España, debe pasar más de 183 días en el país.

Las autoridades españolas solo pudieron demostrar que Shakira vivió en España ese año un total de 163 días, señaló el tribunal, que ordenó a Hacienda reembolsar a la cantante el impuesto pagado más los intereses.

La agencia tributaria española argumentó que, en ese momento, Shakira estaba vinculada a España por su relación con el ahora retirado futbolista Gerard Piqué, y que establecía en el país sus principales actividades económicas.

Pero el Tribunal Superior determinó que la relación no podía equipararse legalmente a un matrimonio, ni se probó que “el principal centro o base” de las actividades o intereses económicos de Shakira en 2011 estuviera ubicado directa o indirectamente en España.

Shakira, quien había presentado un recurso, afirmó en un comunicado facilitado por sus abogados: “Nunca hubo fraude, y la propia Agencia Tributaria nunca pudo demostrar lo contrario, simplemente porque no era cierto”.

Hacienda debe reembolsar a la cantante 60 millones de euros (casi 70 millones de dólares), incluidos los intereses, indicó el abogado de Shakira.

Su abogado, José Luís Prada, manifestó en un comunicado: “Esta resolución llega después de un calvario de ocho años que ha tenido un costo inaceptable, reflejando una falta de rigor en las prácticas administrativas”.

En 2023, en un caso separado de fraude fiscal, Shakira alcanzó un acuerdo con fiscales españoles para evitar un juicio por acusaciones de que no pagó el impuesto sobre la renta en España por un valor de 14,5 millones de euros (entonces 15,8 millones de dólares) entre 2012 y 2014.

La cantante aceptó los cargos y se vio obligada a pagar 7,3 millones de euros (entonces 8 millones de dólares), además de los impuestos previamente impagados y los intereses.

La intérprete de “Hips Don’t Lie” fue mencionada en las filtraciones de los “Paradise Papers” de 2017, que detallaron los arreglos fiscales en paraísos offshore de numerosas personas de alto perfil, incluidas las figuras del pop Madonna y Bono, de U2.

Las autoridades fiscales de España han intensificado en la última década su ofensiva contra estrellas del fútbol como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo por no pagar la totalidad de los impuestos que les correspondían. Esos jugadores fueron declarados culpables de evasión fiscal, pero evitaron la cárcel gracias a una disposición que permite a un juez eximir de penas de menos de dos años a quienes cometen el delito por primera vez.