Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años

El mundo de la música latina está de luto. Este sábado 21 de febrero de 2026, se confirmó el fallecimiento de Willie Colón, legendario trombonista, cantante y compositor, a los 75 años de edad. La noticia fue difundida por su familia a través de un comunicado en redes sociales, donde expresaron que el artista partió en paz, rodeado de sus seres queridos.

Colón, conocido como “El Malo del Bronx”, fue uno de los pioneros de la salsa brava y una figura clave en la consolidación del género en Nueva York durante las décadas de 1970 y 1980. Su estilo fusionó la tradición caribeña con influencias urbanas y anglosajonas, creando un sonido que marcó generaciones.

Aunque en los últimos días se encontraba hospitalizado en Nueva York por complicaciones de salud, las causas específicas de su muerte no han sido confirmadas oficialmente. Amigos y colegas habían pedido oraciones por su recuperación, pero finalmente se anunció su partida.

Su legado incluye clásicos como El Gran Varón, Talento de Televisión y sus colaboraciones con Héctor Lavoe, que lo convirtieron en un referente indiscutible de la salsa. Además, mantuvo un vínculo especial con países como Colombia, donde ofreció su último concierto en Cali durante la Feria de diciembre de 2023.

La familia del artista expresó: “Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”.