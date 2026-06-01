Marta González asume el papel más retador de su carrera en la película “Qué más puedes hacerme”

El filme, dirigido por Félix Germán y producido por Manuela y Carlos Germán, inauguró el VI Festival de Cine Fine Arts Hecho en RD y llegará a las salas de Caribbean Cinemas en todo el país a partir del 4 de junio.

Santo Domingo.- Marta González, una de las actrices dominicanas con mayor proyección dentro y fuera del país, asume uno de los papeles más retadores de su trayectoria con su participación en Qué más puedes hacerme, película dirigida por Félix Germán que llega a las salas de cine a partir del 4 de junio.

En esta producción, la actriz marca un nuevo punto de madurez interpretativa al asumir un rol co-protagónico que le exigió una entrega física y emocional sin precedentes.

La producción cinematográfica, producida por Manuela y Carlos Germán, inauguró el VI Festival de Cine Fine Arts Hecho en RD, con una propuesta marcada por la sensibilidad, la crudeza emocional y la lírica urbana de Homero Pumarol.

González se aleja de cualquier zona cómoda para construir a Yolanda, una mujer desafiante, contradictoria y profundamente herida. Desde ese lugar, la actriz explora un registro más vulnerable y arriesgado, con una interpretación que se sostiene en la verdad emocional del personaje.

Dentro de la historia, Yolanda se mueve entre la fuerza y la fractura, entre el deseo de libertad y las marcas de una vida que todavía pesa sobre ella. Su presencia no llega para suavizar el relato, sino para revelar una zona más incómoda y humana de la película.

“Yolanda habita la incomodidad. Es una mujer fuerte, pero profundamente rota. Me interesan los personajes que no buscan agradar, que son contradictorios y que obligan al espectador a cuestionarse. Ella me exigió desprenderme de toda vanidad y conectar con emociones muy oscuras y humanas”, expresó la actriz Marta González.

La trama sigue a Eugenio, interpretado por Yasser Michelén, un poeta errante marcado por el abandono y la pérdida, quien emprende un viaje de redención donde la culpa, la compasión y los vínculos inesperados terminan modificando el curso de su destino. En ese universo de heridas, asfalto y poesía, Yolanda aparece como una figura determinante.

Para construir el personaje, González aumentó aproximadamente 15 libras y aparece en pantalla completamente sin maquillaje. Además, atravesó un proceso de caracterización que incluyó prótesis especiales en rostro, cuello, brazos y manos, con el propósito de proyectar una mujer cercana a los 50 años, marcada por arrugas, manchas en la piel y señales visibles del paso del tiempo.

La transformación no fue sólo física. La actriz también asumió escenas de alta exposición emocional y corporal, incluyendo un semidesnudo que requirió plena confianza en la visión artística del proyecto y una entrega absoluta para mostrar a Yolanda sin artificios.

Marta González entrega una interpretación cargada de sensibilidad, riesgo y matices. Su trabajo en la película revela a una actriz más contenida, profunda y dispuesta a sostener el peso emocional de un personaje complejo.

“Estoy profundamente agradecida con Félix Germán por regalarme a Yolanda y con Micky Montilla por pensar en mí para este personaje. Son personajes que llegan pocas veces en la vida de un actor. Me transformó por dentro y por fuera, y me recordó que el mejor arte nace cuando estamos dispuestos a asumir riesgos”, afirmó González.

Más que una historia sobre el dolor, la película propone una mirada sobre las consecuencias de nuestras decisiones y sobre esos encuentros capaces de alterar una vida cuando menos se espera.

El estreno de este proyecto encuentra a González en una etapa de notable crecimiento profesional. La actriz acumula dos prenominaciones a los Premios Platino del Cine Iberoamericano y en marzo de 2025 obtuvo un Premio Emmy por la producción La Fuerza de Creer, reconocimiento que fortaleció su presencia en escenarios internacionales.

Actualmente, también forma parte del elenco principal de Día 8, película que se encuentra en cartelera en salas de toda España.

Tras su llegada a las salas dominicanas, Qué más puedes hacerme iniciará su recorrido internacional con su participación en el Festival Lighthouse en New Haven, marcando un nuevo paso para la proyección de esta producción dominicana.

Con este papel, Marta González abre una etapa interpretativa más arriesgada y contundente. Su Yolanda no solo amplía el registro de su carrera, también confirma su disposición de asumir personajes que exigen verdad, incomodidad y una entrega absoluta.

“Qué más puedes hacerme llega a las salas de Caribbean Cinemas en todo el país a partir del 4 de junio”.