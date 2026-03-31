Kalimete hace historia con el lanzamiento de «De Otro Planeta 2026»

Miami, Florida.-El panorama de la música tropical tiene un nuevo referente de éxito viral y conciencia social. Kalimete, bajo el respaldo estratégico del sello independiente Sueños Records, consolida su impacto internacional con el lanzamiento de «De Otro Planeta 2026», un sencillo que ha trascendido las plataformas digitales para convertirse en un fenómeno cultural.

Con una lírica que narra con precisión las realidades actuales del mundo, el tema se ha posicionado rápidamente en los primeros lugares de las listas radiales en Estados Unidos, Puerto Rico y República Dominicana.

Esta aceptación masiva responde a un contenido literario que conecta con el deseo colectivo de un mundo mejor, elevando a Kalimete como una voz necesaria en la industria actual.

El éxito de «De Otro Planeta 2026» no es casualidad. Resalta la labor incansable de Sueños Records, liderado por su CEO Wilda Díaz, demostrando que un sello independiente puede competir y vencer en las ligas mayores mediante una visión personalizada y un compromiso total con el artista.

«Estamos enfocados en llevar este mensaje a cada rincón. La respuesta en México, Guatemala, Honduras y Venezuela es nuestra próxima prioridad, llevando la bandera de lo que un equipo independiente y apasionado puede lograr», afirmó Wilda Díaz, quien además confirmó que la estrategia de expansión internacional sigue con fuerza total.

El impacto métrico de la producción es contundente: YouTube y Spotify: Superan los 2 millones de visualizaciones y reproducciones orgánicas.

TikTok, una legión de influencers globales se han sumado al trend, generando millones de interacciones y comentarios que mantienen el tema en la cima de las tendencias digitales.

El tema ya ha debutado en las prestigiosas listas de Billboard, con una salida pública oficial programada para la próxima semana, lo que garantiza un ascenso sostenido en los rankings internacionales.

Kalimete se prepara para una intensa agenda de promoción que incluye importantes espacios de medios internacionales reafirmando que su música es «de otro planeta», pero con los pies firmemente plantados en el corazón de su audiencia.