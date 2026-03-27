Jóvenes músicos del Caribe triunfan en la gran final del BritchamDR YMoCA 2026

Santo Domingo.-La nueva generación de músicos clásicos del Caribe brilló en la gran final 2026 del BritchamDR Young Musician of the Caribbean Award (BritchamDR YMoCA), celebrada el pasado martes 24 de marzo en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, en una velada que reunió talento, excelencia artística y un público entusiasta.

En esta cuarta edición, nueve jóvenes instrumentistas provenientes de Cuba, Puerto Rico y República Dominicana subieron al escenario tras haber sido seleccionados mediante un riguroso proceso de evaluación internacional, que inició con una convocatoria abierta a músicos de las islas del Caribe, entre 12 y 26 años.

Durante la gran final, los participantes interpretaron un repertorio de alto nivel técnico y artístico ante un jurado británico compuesto por destacados profesionales de la música: Simon Lepper, pianista y académico del Royal College of Music; Andrea Gajic, jefa del Departamento de Cuerdas del Royal Conservatoire of Scotland; y Claire Wickes, flautista principal de la English National Opera Orchestra.

El momento más esperado de la noche llegó con el anuncio de los ganadores. En la categoría Junior, el primer lugar fue otorgado a Filippo Ciuccarelli Oliva, pianista de la República Dominicana; en la categoría Senior, el galardón recayó en el flautista cubano Darío Cuba Hernández, mientras que en la categoría Young Professional, el jurado reconoció como ganador a Javier Torres Delgado, violinista puertorriqueño.

Estos jóvenes talentos fueron seleccionados bajo criterios que promueven la excelencia técnica, interpretación artística y proyección musical. Los mismos recibieron certificados, trofeos y becas para participar en programas musicales de verano en el Reino Unido.

Organizado por la Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana (BritchamDR), en alianza con la Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM) y la Bangor University, este premio se consolida como una plataforma única de proyección, intercambio cultural y formación para nuevas generaciones de intérpretes de la región.

“Con cada edición del YMoCA reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo del talento joven en la región y con la creación de puentes culturales entre el Caribe y el Reino Unido. Este escenario no solo reconoce la excelencia, sino que también impulsa carreras musicales con proyección internacional”, expresó Amauris Vásquez, presidente de BritchamDR.

Más allá de la competencia, el BritchamDR YMoCA se distingue por su enfoque formativo. A propósito de su estadía en el país, el jurado del concurso impartió una serie de masterclasses organizadas en alianza con distintas instituciones del país, ampliando así el impacto del programa educativo de este premio que, desde su creación en 2019, ha recibido más de 200 postulaciones de jóvenes músicos provenientes de once islas del Caribe.

La iniciativa contó con el valioso apoyo de la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en la República Dominicana, Ministerio de Cultura y Teatro Nacional Eduardo Brito. Asimismo, con el patrocinio de The Doughty Family Foundation, INICIA, Voluntariado Banreservas, MINI, Fundación Sinfonía, Fundación Refidomsa, Fundación Amigos del Teatro Nacional, Banco Popular, Altice, Pediavac, Banreservas, Hodelpa Nicolás de Ovando, Dr. José De Jesús, Pediaben y Catalonia Santo Domingo, junto a otros aliados estratégicos.