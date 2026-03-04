José Manuel “El Sultán” paseará su bachata por el continente europeo

Este singular exponente cuenta con presentaciones pautadas en España, Italia, Alemania y Suiza

Nueva York, EE. UU.-El popular bachatero José Manuel “El Sultán” se apresta a emprender un Mini- Tour por varios países del continente europeo, donde concentra una gran cantidad de seguidores.

El intérprete de “Elizabeth” cuenta con presentaciones pautadas en Milán, Pescara y Nápoles, Italia, Sevilla, España, Colonia, Alemania y Ginebra, Zuiza, plazas que la bachata ha penetrado con una fuerza extraordinaria.

El Sultán mostró su alegría de reencontrarse con sus fanáticos que residente en varios puntos de Europa, quienes han brindado un apoyo importante a su carrera.

Esta gira es organizada por el comunicador y empresario artístico, quien cuenta con amplios conocimientos de la industria musical internacional y quien ha laborado con una cantidad de artistas dominicanos y extranjeros.

Spanish Girl, Elizabeth, Con una Pinta Así, Contra Viento y Marea, No Hace Falta, Tu amor fue Diferente, Pobre Diablo, No Puedo Darte Todo, He Sido Infiel y otros serán parte del repertorio musical de este exponente que paseará nuevamente la bachata por El Viejo Continente.

Por Luis Henríquez