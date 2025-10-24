Inicia el Dominican Film Festival in New York 2025

Nueva York.-Con la proyección de más de 70 producciones cinematográficas y una agenda llena de actividades, el Dominican Film Festival in New York (DFFNYC) dio inicio este jueves, consolidándose como una de las principales plataformas para la difusión del cine y la cultura dominicana en el exterior.

La gala inaugural tuvo lugar en el emblemático United Palace de Washington Heights, punto de encuentro por excelencia de la comunidad dominicana en Nueva York. Ante un público de más de 3,000 asistentes, se presentó el estreno internacional de la película “Los Rechazados: Operación Submarino”, dirigida por Yasser Michelén.

El director y fundador del festival, Armando Guareño, destacó la diversidad que caracteriza esta décimo cuarta edición con las más recientes producciones dominicanas. “Somos el principal festival de cine dominicano a nivel internacional, resaltando además, el impacto cultural y social de la comunidad dominicana en Nueva York y en el mundo”, expresó Guareño.

La programación completa y sus respectivos horarios están disponibles a través de las redes sociales @dffnycofficial #dffnycofficial y del portal web www.dominicanfilmfestivalny.com.

Las proyecciones tendrán lugar en su sede principal, el cine AMC Empire 25 (234 W 42nd Street) y en el Alianza Dominicana Cultural Center, que además acogerá una serie de talleres gratuitos y abiertos al público en general.

La semana de actividades cerrará el martes 28 de octubre con la proyección de ‘Carlota la más Barrial’, una historia que sigue a Carlota, una mujer carismática y de fuerte carácter que se convierte en la voz de su comunidad en Villa Hermosa al enfrentarse a una peligrosa banda. Con humor urbano y un mensaje de unión, la película celebra la solidaridad y el espíritu de barrio.

El Dominican Film Festival in New York (DFFNYC), organizado por Latin Film Festival Alliance (LAFFA) y producido por Cine Art Entertainment Production, cuenta con el respaldo de La Consejal Carmen de la Rosa, Telemicro, Cinéate, Hispanic Federation, Catholic Charities, Alianza Dominicana, Lino Press, FestCineRD, Miranda Family Fund, Spirit, NYC Media Entertainment.

También, United Palace, Credy City, New York-Presbyterian Hospital, WD Films, Pix 11, DGCINE, El Diario, Canal América, White Plains Honda, Cine Dominicano, Ponce Bank, Ron Barceló, Copacabana Night Club, Ford, Mamita’s, The Bronx Free Press, Manhattan Times, Zabala al Día, Empanada RD, EZ Print, Generating Results, Hipolito Pollantis y Press Media Center.