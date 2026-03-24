Huguito lleva “No es Tan Late” al Canal 8

Santo Domingo, RD. — El comunicador y productor Hugo Oscar Chávez (Huguito), anuncia la llegada del espacio “No es tan late”, a Telemedios Canal 8, una señal del grupo Color Visión, a partir del próximo domingo 29 a las 11:00 de la noche.

Esta nueva etapa representa un paso firme en la evolución del proyecto, que ahora contará con una plataforma de alcance nacional y transmisión en alta definición (HD), permitiendo conectar con una audiencia más amplia en toda la República Dominicana.

Desde su creación, “No es tan late” se ha caracterizado por ser una propuesta fresca dentro del entretenimiento televisivo, apostando a una narrativa cercana, dinámica y alineada con una nueva generación de contenido. Su impacto fue reconocido con su nominación en los Premios Soberano en la categoría “Programa Temático de Entretenimiento”.

En este contexto, Hugo Chávez expresó su agradecimiento especial al señor César Hernández por hacer posible esta nueva etapa: “Estoy profundamente agradecido por la confianza y la oportunidad de llevar ‘No es tan late’ a Telemedios. Esta es una plataforma que nos reta a seguir creciendo y a ofrecer un contenido de mayor alcance y calidad para todo el público dominicano”.

Telemedios Canal 8, reconocido por su cobertura nacional y su señal en HD, se convierte en el nuevo hogar del programa, consolidando una alianza que busca fortalecer el entretenimiento en la televisión local.

Con este cambio, Hugo Oscar Chávez reafirma su compromiso de continuar innovando y conectando con la audiencia, demostrando que una nueva generación de comunicadores está lista para dejar su huella en la pantalla chica.

“No es tan late” se transmitirá todos los domingos a las 11:00 p.m. por Telemedios Canal 8.