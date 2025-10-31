Fernando Villalona inaugurará la “Fiesta Dominicana” de Panaca el 15 de noviembre

Punta Cana – El próximo sábado 15 de noviembre, Panaca República Dominicana realizará el lanzamiento de la “Fiesta Dominicana”, junto al icono del merengue, Fernando Villalona, a partir de las 08:00 de la noche, una actividad que incluirá la experiencia del majestuoso Travesía World Show.

El concierto, que tendrá como escenario Panaca República Dominicana, será un tributo a la música emblemática dominicana en la voz de uno de sus más grandes exponentes, El Mayimbe, así como degustación de la tradición gastronómica criolla, y la presentación del show Travesía, el cual es considerado de clase mundial.

Reyson Pimentel, director Comercial de Panaca RD, informó que esta fiesta ofrecerá una experiencia única donde la cultura dominicana se celebrará en cada detalle, con música, un espectáculo por todo lo alto y tradición ecuestre.

De igual manera, recordó que esta actividad fue pospuesta por el paso de la tormenta Melissa por nuestro país, por lo que las boletas adquiridas con la fecha anterior, serán válidas para este 15 de noviembre.

El Mayimbe deleitará al público con un repertorio de clásicos como “Dominicano Soy”, “Tabaco y Ron”, “Compañera”, “Déjame Volver”, “Te Amo Demasiado”, “La Hamaquita” y “El Gusto”, entre otros.

Boletas a la venta en www.panaca.do. www.travesiaworldshow.com Para información, Tel.: 849-507-1460.